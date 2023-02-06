التنكس المشترك تحت الحاد subacute combined degeneration هو تنكس مترقٍ في الحبل الشوكي بسبب عوز الفيتامين B12.

تتضرر الألياف العصبية التي تتحكم بالحركة والإحساس.

يعاني المرضى من ضعف عام، وإحساس بالخدر والتنميل في اليدين والقدمين، وصلابة في الأطراف، وقد يعانون أيضًا من أعراض تهيج ونعاس وتشوش ذهني.

يمكن للاختبارات الدَّموية أن تؤكد وجود عوز في الفيتامين B12.

يمك علاج الحالة بشكل كامل عند إعطاء الفيتامين B12 فورًا، سواءً عن طريق الحقن أو عن طريق الفم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي).

عادةً ما يُصيب التنكس المشترك تحت الحاد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

يحدث المرض بسبب عوز الفيتامين B12 والذي عادةً ما يُسبب فقر الدَّم.فقر الدَّم الوَبيل (Pernicious anemia) هو شكل من أشكال عوز الفيتامين B12.وهو لا يرتبط بالنظام الغذائي، وإنما بعدم قدرة الجسم على امتصاص الفيتامين B12.

يُعد فيتامين B12 ضروريًا لتشكيل والحفاظ على الغلاف الدهني (غمد الميالين ) الذي يحيط ببعض الخلايا العصبية والتي تسرع انتقال الإشارات العصبية.في حالة التنكس المشترك تحت الحاد، يتضرر الميالين، مما يؤدي إلى تنكس الألياف العصبية الحركية والحسية في الحبل الشوكي.كما قد يتضرر أحيانًا الدماغ، وأعصاب العينين، والأعصاب المحيطية.

أعراض التنكس المشترك تحت الحاد يتظاهر التنكس المشترك تحت الحاد في البداية بشعور عام بالضعف.ثم يشعر المريض بإحساس وخز وخدر في كلتا اليدين والقدمين.تميل هذه الأحاسيس إلى أن تكون مستمرة، وتتفاقم تدريجيًا.قد يفقد المرضى القدرة على الشعور بالاهتزازات، وقد يفقدون الإحساس بمواضع أطرافهم (الشعور بالوضعية).تتصلب الأطراف، وتصبح حركة المريض صعبة ومتعثرة.قد تتدنى شدة المنعكسات ، أو تزداد، أو تغيب بشكل مطلق. وفي حالات نادرة قد تتراجع شدة البصر. قد تُسبب هذه الحالة الهياج، والقلق، والنعاس، ووساوس الشك، والتشوش الذهني.ويمكن أن تتبدل مشاعر المريض بسرعة دون القدرة على التنبؤ بها.وفي حالات نادرة قد يُصاب المريض بالخرف.

تشخيص التنكس المشترك تحت الحاد الاختبارات الدموية

التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن للاختبارات الدَّموية التي تقيس مستويات الفيتامين B12 أن تؤكد حدوث العوز فيه.يُجرى التصويرُ المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى للأعراض.