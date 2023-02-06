اعتلال النخاع المرتبط بفيروس HTLV-1 / الخزل السفلي التشنجي المداري (HAM/TSP)

اعتلال النخاع المرتبط بفيروس HTLV-1 / الخزل السفلي التشنجي المداري هو اضطراب يتفاقم ببطء ينجم عن العدوى بالفيروس البشري T-أليف النسيج اللمفاوي 1 (يُرمز له اختصارًا HTLV-1).

ينتشر الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي، أو استعمال حقن العقاقير الترويحية، أو التعرض للدم، أو الرضاعة الطبيعية.

يعاني المريض من ضعف، وصلابة، وتشنج عضلي في الساقين، مما يجعل المشي صعباً، وقد يعاني المريض من سلس بولي.

لتشخيص هذا الاضطراب، يسأل الطبيب عن التعرض المحتمل للفيروس، ومن ثم يُجري تصويرًا بالرنين المغناطيسي، وبزلاً شوكيًا، واختبارات دموية.

قد يكون من المفيد وصف أدوية، مثل الستيرويدات القشرية، كما تُعالج التشنجات العضلية بالأدوية المرخية للعضلات.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي).

يشبه الفيروس البشري T-أليف النسيج اللمفاوي 1 (HTLV-1) فيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV)، الذي يسبب الإيدز.يمكن أن يسبب فيروس HTLV-1 أنواعا معينة من ابيِضَاض الدَّم وسرطان العُقَد اللِّمفِية (سرطانات خلايا الدَّم البيضاء).

تنتقل العدوى بفيروس HTLV-1 من خلال:

الاتصال الجنسي

استعمال حقن العقاقير الترويحية عن طريق الوريد أو الجلد.

التعرض للدم

كما يمكن أن تنتقل من الأم إلى طفلها من خلال الرضاعة الطبيعية.يشيع انتشار هذا الفيروس بنسبة أكبر بين العاملات الجنسيات،ومتعاطي المخدرات عن طريق الحقن، وأشخاص غسيل الكُلى، والشعوب التي تقطن مناطق معينة من العالم، مثل تلك القريبة من خط الاستواء وجنوب اليابان وأجزاء من أمريكا الجنوبية.

يكون اعتلال النخاع المرتبط بفيروس HTLV-1 / الخزل السفلي التشنجي المداري أكثر شيوعًا بين النساء لأن عدوى فيروس HTLV-1 تكون أكثر شيوعًا بين النساء.

كما يمكن أن يحدث اضطراب مشابه نتيجة العدوى بفيروس مشابه، هو الفيروس البشري T- أليف النسيج اللمفاوي 2 (HTLV-2).

يتواجد الفيروس في كريات الدَّم البيضاء.وبما أن السَّائِل النخاعي يحتوي على كريات دم بيضاء، فيمكن لهذه العدوى أن تُلحق الضرر بالحبل الشوكي.يحدث الالتهاب في الحبل الشوكي، ويُلحِق الضَّرر بالمَسارات التي تحمل الإشارات العصبية الخاصة بالألم ودرجة الحرارة والموضع إلى أعلى الحبل الشوكي نحو الدماغ، وتلك التي تحمل الإشارات العصبية من الدماغ إلى أسفل الحبل الشوكي باتجاه العضلات.تنجم الأضرار التي تلحق بالحبل الشوكي عن ردة فعل الجسم تجاه الفيروس أكثر من الضرر الذي يُسببه الفيروس نفسه.

أعراض اعتلال النخاع المرتبط بفيروس HTLV-1 / الخزل السفلي التشنجي المداري في المرضى الذين يعانون من اعتلال النخاع المرتبط بفيروس HTLV-1 / الخزل السفلي التشنجي المداري، تصبح العضلات في كلتا الساقين ضعيفة تدريجيًا.قد يفقد المرضى القدرة على الشعور بالاهتزازات في أقدامهم، وقد يفقدون الإحساس بمواضع أقدامهم وأصابعهم (الشعور بالوضعية).قد تُصبح الأطراف متصلبة، وتتعثر حركة المريض، ويصبح المشي صعبًا.من الشائع حدوث تشنجات في عضلات الساقين، كما إنه من الشائع أيضًا فقدان السيطرة على المثانة (سلس البول) والحاجة الملحة للتبول. يستفحِلُ اعتلال النخاع المرتبط بفيروس HTLV-1 / الخزل السفلي التشنجي المداري على مدى عدة سنوات.

تشخيص اعتلال النخاع المرتبط بفيروس HTLV-1 / الخزل السفلي التشنجي المداري تقييم خطر إصابة الشخص بالمرض

التصوير بالرنين المغناطيسي

اختبارات تحري الفيروس في الدَّم والسائل الدماغي الشوكي وعادة ما يعتمد تشخيص اعتلال النخاع المرتبط بفيروس HTLV-1 / الخزل السفلي التشنجي المداري على الأَعرَاض واحتمال أن يكون الشخص قد تعرض للفيروس.ولذلك، فقد يسأل الطبيب الشخص حول علاقاته الجنسية وأي استخدام لحقن العقاقير الترويحية. وتؤخذ عينات من الدَّم والسائل الدماغي الشوكي، وذلك بواسطة البَزل النخاعي (البزل القطني)، ويَجرِي اختبار أجزاء من الفيروس أو الأجسام المُضادَّة للفيروس.(يُنتج الجهازُ المَناعي الأجسام المضادة للدفاع ضد هجوم معين، مثل هجوم فيروسات HTLV-1). يُجرَى تصويرُ الدماغ بالرنين المغناطيسي وأحيانًا تصوير الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي، وذلك للتَّحرِّي عن وجود شذوذاتٍ مثل تنكس الحبل الشوكي وللتحري عن الأسباب الأخرى المحتملة للأعراض.