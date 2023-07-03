الفشلُ اللاإرادي أو المستقلِّي الصِّرف Pure Autonomic Failure

الفشل اللاإرادي الصِّرف pure autonomic failure هو خلل وظيفي في عددٍ من العمليات التي يتحكّم فيها الجهازُ العصبي اللاإرادي، مثل التحكُّم في ضغط الدَّم.لا تؤدي هذه الحالة إلى حدوث الوفاة.

ينجم الفشلُ اللاإرادي النقي عن تجمُّع أو تراكم غير طبيعي للسينوكلين في الدِّماغ.

قد ينخفض ضغطُ الدَّم عندَ وقوف الأشخاص، ويمكن أن ينقص التعرُّق لديهم، وقد يُعانون من مشاكل في العينين أو من احتباس البول أو يُصابون بالإمساك أو يفقدون السيطرة على التَّبرُّز.

يقوم الأطباءُ بإجراء الفَحص السَّريري والاختبارات للتَّحرِّي عن علامات الخلل الوظيفي اللاإرادي.

تُركِّز المعالجةُ على تخفيف الأَعرَاض؛

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن الجهاز العصبي اللاإرادي).

عند الإصابة بالفشل اللاإرادي الصِّرف (الذي كان يُطلق عليه سابقًا نقص ضغط الدم الانتصابي المجهول السبب idiopathic orthostatic hypotension أو مُتلازمة برادبري-إيغلستون Bradbury-Eggleston syndrome)، يحدث خللٌ وظيفيٌّ في عدد من العمليات التي يُنظِّمها الجهاز العصبي اللاإرادي.يحدث الخللُ الوظيفي في هذه العمليَّات نتيجة نقص الخلايا العصبية التي تتحكّم فيها.تتوضَّع الخلايا المتضرِّرة في مجموعات (تسمّى العقد المستقلِّة autonomic ganglia) على جانبي الحبل الشوكي أو قريبةً من الأعضاء الداخلية أو في داخلها.يكون الضَّررُ مقتصرًا على العقد المستقلَّة.ولا يلحق الضَّررُ بأعصابٍ أخرى أو الدِّماغ أو الحبل الشوكي.

تكون نسبة الإصابة بالفشل اللاإرادي الصِّرف عندَ النساء أكبر من نسبة إصابة الرجال، وهو يميل إلى الظهور في الأربعينات أو الخمسينيَّات من عمر الشَّخص.لا تؤدي الإصابة بهذه الحالة إلى حدوث الوفاة.

ينجم الفشلُ اللاإرادي الصِّرف عن تجمُّع غير طبيعي لألفا سينوكلين (وهو بروتين في الدماغ يُساعد على تواصل الخلايا العصبية، ولكنَّ وظيفته لم تُفهَم بشكلٍ كاملٍ حتّى الآن).كما يتجمَّع ألفا-سينوكلين عندَ الأشخاص المُصابين بداء باركنسون، أو الضمور الجهازي المتعدد، أو خرف أجسام ليوي.وفي النهاية، يُصاب بعضُ المصابين بالفشل اللاإرادي الصِّرف بالضمور الجهازي المتعدد أو خرف أجسام ليوي.

يحدث اضطراب سلوك النوم الريمي (حركة العين السريعة REM) غالبًا عند الأشخاص المصابين باضطراباتٍ تشتمل على تجمُّع ألفا-سينوكليين، بما في ذلك الفشل اللاإرادي الصِّرف.

أعراض الفشلُ اللاإرادي الصِّرف العَرَض الأكثر شُيُوعًا للفشل اللاإرادي الصِّرف هو: انخفاض مفرط في ضغط الدَّم عندَ وقوف الشخص (نقص ضغط الدَّم الانتصابي) ويمكن أن يتعرَّق المرضى بشكلٍ أقل ويصبحوا غير متحملين للحرارة. كما يمكن للحدقتين ألَّا تتَّسعا أو تتضيَّقا (تتقبَّضا) مع تغيُّر شدَّة الضُّوء.وقد يحدث تشوُّشٌ في الرؤية. ويمكن أن يواجه المرضى صعوبةً في تفريغ المثانة (احتباس البول).وقد تتقلص المثانة بشكلٍ لاإرادي، ممَّا قد يتسبَّب في حدوث سلس البول (طرح البول دون القدرة على التحكم بذلك).كما يمكن أن يحدث عند الأشخاص إمساك أو قد يفقدون السيطرة على عمليَّة التَّبرُّز (سلس البراز).وقد يواجه الرجال صعوبة في بَدء الانتصاب والمحافظة عليه (خلل الوظيفة الانتصابية).

تشخيص الفشلُ اللاإرادي الصِّرف تقييم الطبيب

إجراء اختبارات لاستبعاد الأَسبَاب المحتملة الأخرى يتحرَّى الأطباءُ عن وجود علامات الخلل الوظيفي اللاإرادي في أثناء إجراء الفحص السريري وإجراء الاختبارات. وإذا كان الأشخاص مُصابين بانخفاض ضغط الدم الانتصابي بسبب الضعف اللاإرادي واضطراب سلوك النوم الريمي REM، فمن المحتمل أن يكونوا مُصابين بالفشل اللاإرادي الصِّرْف. وقد يطلب الأطباء إجراء فحص دموي لقياس مستويات نورإبِينِفرين norepinephrine،ذلك أنَّ نورأَبِينِفرين norepinephrine هو أحد المراسيل الكيميائية (النَّواقل العصبية) التي تستخدمها الخلايا العصبية للتواصل مع بعضها بعضًا.وقد يُميِّز اختبار الدَّم هذا الفشلَ اللاإرادي الصِّرف عن غيره من اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي التي تسبِّب أعراضًا مماثلة.مستويات منخفضة من النورأدرينالين تشير إلى الفشل اللاإرادي الصرف.