الضُّمورُ الجهازي المُتَعدِّد

الضمور الجهازي المتعدّد هو اضطرابٌ مُترقٍّ أو متفاقم.تختلف الأعراضُ المبكّرة للضمور الجهازي المتعدد باختلاف جزء الدماغ المُصاب وشدَّة الإصابة الحاصلة أوَّلًا.يتسبَّب الاضطرابُ في ظهور ثلاث مجموعاتٍ من الأعراض.

يمكن أن تَحدث الباركنسونيَّة - وهي أَعرَاض تشبه أعراض داء باركنسون.وتنجم هذه الأَعرَاضُ عن تنكُّسٍ في العُقد القاعديَّة.تكون العضلاتُ مُتيبِّسة (صلبة)، وتصبح الحركات بطيئة واهتزازيَّة، ويَصعبُ البَدءُ بها.وقد يمشي الأشخاصُ خُطًى قصيرة دون أن يُأرجحوا أذرعتهم.ويشعر المرضى بعدم الثبات وعدم التوازن، ممّا يجعلهم أكثر عرضة للسقوط.وقد تصبح وضعية الجسد منحنية.يمكن أن ترتعشَ الأطرافُ بشكلٍ نفضي، وذلك عند الثَّبات على وضعيَّةٍ واحدة عادةً؛إلَّا أنَّ المُصابين بالضمور الجهازي المتعدد يكونون أقلّ عُرضة للارتعاش في أثناء الراحة، مقارنةً بالأشخاص المصابين بداء باركنسون.ويكون تلفُّظ الكلمات صعبًا، وقد ترتفع نبرة الصوت ويُصاحبها رجفة.

كما قد يحدث نقصٌ في التناسُق.وهو ينجم عن حدوث تنكُّس في المخيخ.ويفقُد المرضى توازنهم.وفي وقت لاحق، قد لا يتمكّنوا من التَّحكُّم في حركات أذرعهم وأرجلهم.وبذلك، يواجهون صعوبةً في المشي، ويقومون بخطواتٍ واسعةٍ وغير منتظمة.وعندَ الوصول إلى شيءٍ ما، فإنَّهم قد يتجاوزونه.ويمكن أن يشعروا بعدم الاستقرار عندَ الجُلوس.قد يجد المرضى صعوبةً في تركيز عيونهم على الأشياء وتتبُّعها.وتصبح المهامُ التي تتطلّب حركات متناوبة بسرعة، مثل فتح مقبض الباب أو تركيب مصباح كهربائي، أمرًا صعبًا أيضًا.

كما قد يحدث خللٌ في عمليات الجسم الداخلية التي يتحكَّم بها الجهازُ العصبي اللاإرادي أو المستقلّ.وقد ينخفض ضغطُ الدَّم بشكلٍ كبيرٍ عندما يقف الشخص، ممَّا يُسبِّب الدوخة أو الشعور بخفَّة في الرأس أو الإغماء - حالة تُسمى نقص ضغط الدَّم الانتصابي orthostatic hypotension.يمكن أن يزدادَ ضغط الدّم عندَ استلقاء الشخص.

وقد يحتاج المرضى إلى التَّبوُّل بشكلٍ مُلِحٍّ أو متكرِّرٍ، أو قد يتسرَّب البول بشكلٍ لاإرادي (سلس البول urinary incontinence).ويمكن أن يُعانوا صعوبةً في إفراغ المثانة (احتباس البول urinary retention).ومن الشائع حدوثُ الإمساك.وتُصبح الرؤية ضعيفة.وقد يواجه الرجالُ صعوبة في بدء الانتصاب والمحافظة عليه (ضعف أو خلل الانتصاب).

كما يمكن أن تشتملَ الأعراضُ الأخرى للخلل الوظيفي اللاإرادي على ما يلي:

نقص في إنتاج العَرَق والدُّموع واللُّعاب.وبذلك قد يصبح الأشخاص غير مُتحمِّلين للحرارة، ويُعانون من جفاف العينين والفم.

كما قد يواجه المرضى صعوبةً في البلع والتنفُّس.

ويمكن أن يصبح التنفُّس صاخبًا ومرتفع النَّبرة.

وقد يتوقَّف التَّنفُّسُ بشكلٍ متكرِّر أو يصبح غيرَ كافٍ في أثناء النوم (انقِطاع النَفَسِ النَّومِي).

إذا ظهر اضطراب السلوك النومي الريمي "بحركات العين السريعة"، يتحدث الأشخاص، وقد يلوِّحون بأذرعتهم أو أرجلهم بعنف في أثناء النَّوم، ربما لأنهم يحلمون بأحلام مخيفة ناشطة ويبدون كأنَّهم يجسِّدون ذلك.

قد يفقد المرضى السيطرةَ على التَّبرُّز (سلس البراز).

يضطرُّ الكثيرُ من الأشخاص إلى استعمال كرسي متحرّك أو يُصابون بالإعاقة الشديدة في غضون 5 سنوات من بَدء ظهور الأعراض.يؤدي هذا الاضطرابُ إلى الوفاة بعد حوالى 9-10 سنوات عادةً من بَدء ظهور الأَعرَاض.