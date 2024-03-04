مُتَلاَزِمَاتُ مَخرَجِ الصَّدر Thoracic Outlet Syndromes (TOS)

مُتَلازِمَات مَخرَجُ الصَّدر thoracic outlet syndromes هي مجموعة من الاضطرابات الناجمة عن الضغط على الأعصاب أو الشرايين أو الأوردة الكبيرة عندَ مرورها بين الرقبة والصدر.تتسبّب هذه الاضطراباتُ في الشعور بالألم وإحساسات كالدبابيس والإبر (المذل) في اليد والرقبة والكتف والذراع.عندَ الضغط على الشرايين، تصبح الذراعين شاحبة وباردة.وعندَ الضغط على الأوردة، تتورّم الذراعان، وقد يبدو الجلد المغطّى بلون أزرق.

قد تُضغَط الأعصابُ والأوعية الدَّموية في أثناء مرورها عبر الممر المشدود من الرقبة إلى الصدر.

ويمكن أن يبدأ الألمُ والإحساس كالإبر والدبابيس في الرقبة والكتف، ثم يمتدُّ إلى الذراع.

تُجرى اختباراتٌ تشخيصية مختلفة للتَّحرِّي عن الأَسبَاب المحتملة، ولكن لا يتوفَّر اختبارٌ يمكن أن يؤكدَ التشخيص.

يُساعد العلاجُ الفيزيائي وممارسة الرياضة ومسكّنات الألم على تخفيف شدَّة الأعراض عادةً، لكنَّ الجراحة تكون مطلوبة في بعض الأحيان.

(انظر أيضًأ لمحة عامة عن الجهاز العصبي المحيطي)

مخرج الصدر هو الممرّ بين الرقبة والصدر، حيث تمرُّ من خلاله الأوعية الدَّمويَّة الكبرى وعدد من الأعصاب إلى الذراع.ونظرًا لاحتشاد هذا الممر، فقد تنضغط الأوعيةُ الدَّموية أو الأعصاب المُتَّجهة إلى الذراع بين البُنى (مثل أحد الأضلاع أو الترقوة أو العضلة التي تعلوه)، ممَّا يؤدي إلى حدوث مشاكل.ومع ذلك، فإنَّ السَّببَ الدقيق لاضطرابات مخرج الصدر يكون غيرَ واضحٍ غالبًا.

وفي حالاتٍ نادرًا جدًا، يكون السببُ شذوذًا تشريحيًّا واضحًا، مثل ما يلي:

ضلع صغيرة إضافية في الرقبة (الضلع الرقبية) تشكِّل ضغطًا على أحد الشرايين

ضلع شاذة في الصدر

التئام سيِّئ لكسر في الترقوة

متلازمة مخرج الصدر الصورة

تعدّ متلازمات مخرج الصدر أكثر شيوعًا بين النساء، وتحدُث بين عمري 35 و 55 عامًا عادةً.

أعراض متلازمات مخرج الصدر تُسبِّبُ مُتَلازِمَات مخرج الصدر، حيث يحدث ضغط على الأعصاب، شعورًا بالألم وأحاسيس كالإبر والدبابيس تبدأ في الرقبة أو الكتف عادةً، ثم تنتشر على طول السطح الداخلي للذراع إلى اليد، وأحيانًا إلى جانب الجذع. عند تطبيق ضغط على أحد الشريانين تحت الترقوة (اللذين يتوضَّعان تحت عظمتي الترقوة، ويحملان الدَّم إلى الذراعين)، تتراجع كمية الدم المتدفقة، وتصبح الذراع شاحبة وباردة. إذا حدث الضغط على الأوردة، فقد تنتفخ اليد والذراع والكتف على الجانب المصاب، أو قد يبدو الجلد المغطِّي مائلًا للزرقة (حالة تسمّى الزُّراق) بسبب ضعف جريان الدم.نادرًا ما يكون الضغط شديدًا بما يكفي للتسبب بمُتلازمة رينو، حيث تصبح الأصابع شاحبة أو زرقاء وتكون خَدِرةً غالبًا عندما تتعرَّض للبرد.

تشخيص متلازمات مخرج الصدر تقييم الطبيب

دراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّة العَضَل عادةً

إجراء التَّصوير بالرنين المغناطيسي عادة

الأشعَّة السِّينية للرقبة

تصوير الأوعية في بعض الأحيان يقومُ الأطباءُ بتشخيص مُتلازمة مخرج الصدر بناءً على الأعراض ونتائج الفحص السَّريري وعدد من الاختبارات التشخيصية.ولكن، لا يُمكن لأيٍّ من هذه الاختبارات تأكيد أو استبعاد تشخيص مُتلازمة مخرج الصدر بشكلٍ قاطع. تُجرى الاختباراتُ التالية عادةً: قد تكشف دراساتُ التوصيل العصبي و تَخطيطُ كَهرَبِيَّةِ العَضَل عن وجود شذوذات مميزة لمُتلازمة مخرج الصدر.

يُجرى التصويرُ بالرنين المغناطيسي للتَّحرِّي عن شذوذات تشريحية. ومن خلال السمّاعة الموضوعة على عظمة الترقوة أو بالقرب من قمة الإبط، قد يسمع الأطباءُ أصواتًا تُشيرُ إلى جريان غير طبيعي للدَّم (حالات لغط) في شريان مضغوط ببُنى مجاورة؛أو قد يأخذ الأطباء أشعة سينية للرقبة للتَّحرِّي عن وجود ضلع إضافية في جزء العمود الفقري الذي يمر عبر الرقبة. يمكن إجراءُ تصوير الأوعية الدَّموية للشرايين في الذراع (الشرايين العضدية)، للتَّحرِّي عن جريان الدَّم غير الطبيعي.وفي هذا الاختبار، تُجرى الأشعَّةُ السِّينية بعد حقن مادة مرئية للأشعَّة السِّينية (عامل تباين مُشِع) في مجرى الدَّم.