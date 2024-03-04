اعتِلاَلُ العَصَبِ الأُحَادِي Mononeuropathy

تُعدُّ الإصابة الجسديَّة السَّببَ الأكثر شُيُوعًا لاعتلال العَصَبِ الأُحَادِي.وهي تنجم عن الضغط على العصب عادةً، مثلما يلي:

الضغط لفترة طويلة على عصب يسير بالقرب من سطح الجسم بجوار عظمة بارزة، مثل العصب في المرفق أو الكتف أو الرسغ أو الركبة (كما قد يحدث في أثناء النوم الطويل والعميق، لاسيَّما عندَ الأشخاص المصابين باضطراب استعمال الكحول)

ضغط جبيرة غير مناسبة أو الاستعانة بعُكَّاز غير مناسبة أو استعمال عكاز بشكلٍ غير صحيح

الضغط النَّاجم عن البقاء في وضعيَّة ضاغطة لوقتٍ طويل، كما هيَ الحال عندَ القيام بأعمال البستنة أو في حالة لعب الورق مع وضع المرفقين على الطاولة

كما قد يؤدي الضغطُ إلى إصابة الأعصاب عندما يتعذر على الأشخاص التَّحرُّك لفترات طويلة، كما هيَ الحال عندما يخضعون للتخدير لإجراء عملية جراحية، حيث يكونون محجوزين في الفراش (خاصةً البالغين الأكبر سنًا) أو مُصابين بالشلل أو فاقدي الوعي.

وتنجم إصابةُ العصب في حالاتٍ أقل شيوعًا عمَّا يلي:

الحوادث

التعرّض للبرد أو الحرارة لفتراتٍ طويلة

المُعالجة الشعاعيَّة للسرطان

الإصابات المتكرّرة، كتلك الناجمة عن الإمساك بقوة بالأدوات الصغيرة أو الاهتزاز المفرط للمثاقب الهوائية (الحفّارات)

حالات العدوى مثل الجُذام أو داء لايم

جيب الدَّم (ورم دموي)

السرطان الذي قد يغزو العصب مباشرة

إذا كان الضغطُ على العصب خفيفًا، فقد يكون شعور الأشخاص مقتصرًا على إحساسات كالدبابيس والإبر دون حدوث أيِّ ضعف؛فمثلًا، قد يضرب الأشخاص مرفقهم (العَظمُ الطَّريف funny bone) أو قد يحدث اخدرارٌ في القدم.يمكن اعتبارُ هذه العوارض اعتلالات أعصاب أُحادية مؤقتة.

تكون الأعصابُ التي تمرُّ بالقرب من سطح الجسم بجوار أحد العظام أكثرَ عُرضةً للتَّعرُّض للإصابة؛فمثلًا، قد يلحق الضَّرر بالأعصاب التالية: