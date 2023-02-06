لمحة عامّة عن التغذية

يُشير مصطلح تركيبة الجسم البنيوية إلى كمية الدهون في الجسم، وكمية العضلات، والتي يُعبَّر عنها عادةً كنسبة مئوية من الدهون في الجسم.يُقدر تركيبة الجسم البنيوية أحيانًا من خلال

قياس ثخانة طيات الجلد

إجراء تحليل المعاوقة الكهروبيولوجي

وتشتمل الطرائق الأكثر دقة لتحديد هذه النسبة على وزن الأشخاص تحت الماء (الوزن الهيدروستاتيكي) والتفرُّس بقياس امتصاص الأشعَّة السِّينية المزدوج الطاقة (dual-energy x-ray absorptiometry scan)، ويُرمز له اختصارًا DXA، والتصوير المقطعي المحوسب (CT)، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).ولكن هذه الطرائق الأكثر دقة ليست سهلة الاستخدام، وقد تكون مكلفة، وتعرض الشخص لإشعاعات غير ضرورية (التصوير المقطعي المحوسب)، وقد لا تتوفر بشكل دائم.وهي تُستخدم بشكل رئيسي في البحوث.

ثخانة ثنيات الجلد: يمكن تقدير تركيبة الجسم البنيوية بقياس كمية الدهون تحت الجلد (ثخانة طيَّة الجلد).تُسحَبُ ثنية جلد الجزء الخلفي من أعلى الذراع الأيسر (ثنية جلد العضلة الثلاثية الرؤوس) بعيدًا عن الذراع وتُقاس بالفرجار.ويُعدُّ قياسُ ثنية الجلد طبيعيًّا إذا بلغ حَوالى 1.25 سم عندَ الرجال، و 2.5 سم عند النساء.يمكن استخدامُ هذا القياس بالإضافة إلى محيط أعلى الذراع الأيسر لتقدير كمية العضلات الهيكليَّة في الجسم (كُتْلَة الجِسْمِ الغَثّ أو الصِّرْف lean body mass).

تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية: يقيس هذا الاختبارُ مقاومة أنسجة الجسم لتدفق تيار كهربائي منخفض الجهد غير قابل للكشف؛حيث ينبغي أن يقفَ الأشخاص حفاة الأقدام على صفيحات أقدام معدنيَّة، ويَجرِي إرسال تيار كهربائي لا يشعر به الشخص إلى أعلى إحدى القدمين وإلى أسفل القدم الأخرى.تقاوم دهون وعظام الجسم جَرَيان التيَّار الكهربائي بشكلٍ أكبر بكثير من مقاومة الأنسجة العضليَّة لذلك.يمكن للأطباء تقدير نسبة الدهون في الجسم من خلال قياس مقاومة التيَّار الكهربائي.يستغرق هذا الاختبار حَوالى دقيقة واحدة فقط.

الوزن الهيدروستاتيكي: يُوزن الأشخاص تحت الماء في بركة صغيرة ثم يقارن وزنهم بالوزن على الأرض الجافة.تعدُّ العظام والعضلات أكثر كثافة من الماء، لذلك فإنَّ الأشخاص الذين تكون نسبة الأنسجة الصِّرْفة عندهم مرتفعة يكون وزنهم أكبر في الماء بينما الأشخاص الذين نسبة دهونهم مرتفعة يكون وزنهم أقلّ.ورغمَ أنَّ هذه الطريقة تُعدُّ الأكثر دقة، إلَّا أنَّها تحتاج إلى مُعِدَّاتٍ خاصة غير متوفرة بسهولة، فضلًا على طول فترة الإجراء والخبرة الكبيرة المطلوبة للقيام به.

قياس امتصاص الأشعَّة السِّينية المزدوجة الطاقة Dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) : يُحدِّد هذا الإجراء التصويري كمية وتوزُّع الدهون في الجسم بشكلٍ دقيق.وهو يستخدم جرعةً آمنةً وشديدة الانخفاض من الإشعاع؛إلَّا أنَّ تكلفة إجرائه باهظةٌ جدَّا بحيث لا يمكن إجراؤه بشكلٍ روتيني.

يُقدِّم التصويرُ المقطعي المحوسَب والتصوير بالرنين المغناطيسي، على الرغم من أنَّهما لا يتوفَّران بشكل روتيني لمجرد تعزيز الصحة، التحليلَ الأكثر تفصيلاً ودقة لتركيبة الجسم البنيوية، لأنَّهما يمكنهما تحديد كمية الدهون في الأنسجة بشكلٍ أكثر دقة، بما في ذلك داخل العضلات والأعضاء، ويمكن أن يُميِّزا بين الدهون الأكثر ضررًا في البطن والأعضاء الداخلية (الحشوية) والدهون الأقل ضررًا تحت الجلد.