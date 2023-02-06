المُضافاتُ الغذائية والمُلوِّثات

يمكن أن تتلوّث الأغذية نتيجة تلوث الهواء والماء والتربة، فهي - على سبيل المثال - قد تتلوَّث بالمعادن الثقيلة (مثل الرصاص والكادميوم والزئبق) أو بمركبات ثنائيَّات الفينيل متعدّدة الكلور.تُستخدم المركبات ثنائيَّات الفينيل متعددة الكلور كسوائل تبريد وفي الكثير من المنتجات الأخرى، وهي موجودة حاليًّا في الهواء والتربة والماء في الكثير من الأماكن.

قد تتلوّث الأطعمة بالمبيدات الحشرية أو بمواد التغليف، أو في أثناء الطهي أو المعالجة. وبالإضافة إلى ذلك ، يُمكن أن يُؤثِّر ما يُسمَّى بالمواد الكيميائية المُخلّة بالغدد الصمّ في البيئة (مثل بعض المبيدات الحشرية والبتروكيماويات والمذيبات الصناعية) في الجهاز الغدّي الصمّاوي في الجسم، ويُغيِّر مستويات الهرمونات، ممَّا يتسبَّب في حدوث تغيُّرات في الأعضاء التناسلية والوظيفة المناعية ووظيفة الجهاز العصبي والنمو والتطوّر، وبعض أنواع السرطان، وقد تحفز البدانة.

كما قد تكون الأطعمة ملوّثة بالأدوية (مثل المضادَّات الحيوية وهرمون النموّ) التي تُعطى للحيوانات.

يُسمَح في بعض الأحيان بوجود كمياتٍ محدودة من الملوثات في الأطعمة، لأنه لا يمكن استبعاد الملوثات بشكلٍ كامل دون الإضرار بالأطعمة.وتشتمل الملوثاتُ الشائعة على ما يلي:

المبيدات الحشرية

المعادن الثقيلة

النترات (في الخضار الورقية الخضراء)

الأفلاتوكسينات، التي يُنتجها العفن (في المكسّرات والحليب)

هرمونات تعزيز النمو (في مشتقَّات الألبان واللحوم)

تُعدُّ مستوياتُ المُلوثات آمنة إذا لم تتسبَّب في حدوث مرض أو مشاكل أخرى عند الناس.ولكن يصعب جدًّا تحديدُ كمية الملوّثات التي يمكن أن تتسبَّبَ في حدوث مشكلة.وبذلك، تُحدَّدُ المستوياتُ الآمنة بالاتفاق العام غالبًا بدلًا من الأدلة الثابتة.وما زالت المشاكلُ التي يمكن أن تنجمَ عن تناول كمية صغيرة من بعض الملوثات خلال فترة زمنية طويلة مجهولة؛ وما دام أنَّ الكميات المُتناولة صغيرة جدًّا، فمن غير المحتمل حدوثُ هذه المشاكل.

يمكن أن تحتوي الأطعمة على كمياتٍ زهيدة من شعر أو براز الحيوانات أو على أجزاءٍ من الحشرات يستحيل استبعادها.