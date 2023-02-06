لمحة عامة عن الفيتامينات و الم... فيديو

الفيتامينات والمعادن هي من المُغذِّيات الأساسية.وهي مواد يعجز الجسم عن تصنيعها من مواد أخرى في النظام الغذائي.وبذلك، ينبغي الحصول على الفيتامينات والمعادن من النظام الغذائي؛

تُصنَّف الفيتامينات إلى:

قابلة للذوبان في الماء: فيتامين C والأنواع الثمانية للفيتامين ب

قابلة للذوبان في الدهون: الفيتامينات A و D و E و K

فقط الفيتامينات A، و D، و E، و K، و B12 يمكن تخزينها لأي مقدار كبير في الجسم.

يحتاج الجسم إلى كمياتٍ كبيرة نسبيًّا من بعض المعادن (حوالى 1 أو 2 غرام في اليوم)، وتعدّ من المغذيات الكبيرة المقدار،وهي تنطوي على الكالسيوم والكلوريد والمغنيزيوم والفوسفور (الموجود في الجسم على شكل فوسفات بشكل رئيسي) والبوتاسيوم والصوديوم.

وتعدُّ المعادنُ الضرورية بكميات صغيرة (المعادن النزرة) مغذياتٍ زهيدة المقدار،وهي تشتمل على الكروم والنّحاس والفلوريد واليود والحديد والمنغنيز والموليبدينوم والسِّيلينيوم والزنك.وباستثناء الكروم، ترتبط جميعُ هذه المعادن مع الإنزيمات أو الهرمونات المطلوبة في عملية الاستقلاب.يساعد الكروم الجسمَ على المحافظة على المستويات الطبيعيَّة لسكر الدَّم.ولم يَجرِ تحديد أهمية أو ضرورة المعادن النزرة، مثل الزرنيخ والكوبالت والفلوريد والنيكل والسليكون والفاناديوم (التي قد تكون ضرورية في تغذية الحيوان)، في التغذية البشرية.يساعد الفلوريد على استقرار المحتوى المعدني للعظام والأسنان من خلال تشكيل مركب ثابت مع الكالسيوم، وبذلك يساعد على منع تسوّس الأسنان.تعدُّ جميع المعادن النزرة سامّة عند ارتفاع تراكيزها، ويمكن أن يُسبِّبَ بعضها (الزرنيخ والنيكل والكروم) السرطان.

مضادَّات الأكسدة Antioxidants تعمل بعضُ الفيتامينات (مثل الفيتامينات C و E والمعادن (مثل السيلينيوم) كمضادَّات الأكسدة، كما يقُوم غيرها من المواد في الفواكه والخضروات (مثل بيتا كاروتين) بالعمل نفسه.تعمل مضادات الأكسدة على وقاية الخلايا من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، والتي هي نواتج ثوانية لنشاط الخلية الاعتيادي.تشارك الجذور الحرة بسهولة في التفاعلات الكيميائية - يكون بعضها مفيدًا والبعض الآخر غير مفيد للجسم، ويُعتقد أنَّها تُسهم في بعض الاضطرابات مثل اضطرابات القلب والأوعية الدَّمويَّة والسرطان. يكون الأشخاص الذين يتناولون كمية كافية من الفواكه والخضروات، الغنية بالمواد المُضادَّة للاكسدة، أقلَّ عُرضةً لاضطرابات القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.ولكن، من غير المعروف ما إذا كانت هذه الفوائد بسبب المواد المُضادَّة للاكسدة أو نتيجة وجود مواد أخرى في الفواكه والخضروات أو ناجمة عن عوامل أخرى. كما لم يثبت أن تناول المكملات المضادة للأكسدة يقي من المرض أو الوفاة بل قد يسبب ضررًا في بعض الأحيان.