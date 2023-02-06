السُّعراتُ الحرارية Calories

السُّعرة الحرارية هي مقياس الطاقة.تحتوي الأطعمة على سعرات حرارية؛حيث تُزوِّد الأطعمةُ الجسمََ بالطاقة التي تتحرَّر عندما تتفكَّك خلال عملية الهضم.تُمكِّن الطاقةُ الخلايا من القيام بجميع وظائفها، بما فيها إنتاجُ البروتينات وغيرها من المواد التي يحتاجها الجسم.يمكن استخدام الطاقة مباشرةً أو أنَّها تخزَّن للاستخدام لاحقًا.

قد لا يَجرِي امتصاصُ الأطعمة بشكلٍ كامل.في مثل هذه الحالات، قد يعجز الجسم عن استخدام جميع السُّعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة على شكل طاقة.

عندما تتجاوز كمية الطاقة المتوفِّرة - عدد السُّعرات الحرارية المُتناولة في الأطعمة - احتياجات الجسم الآنيّة، يقوم الجسم بتخزين الطاقة الزائدة.ويجري تخزين معظم الطاقة الزائدة على شكل دهون؛بينما يُخزَّن بعضها على شكل كربوهيدرات في الكبد والعضلات عادةً.ونتيجة لذلك، تحدث زيادة الوزن؛

هل تعلم...

وعند تناول كميَّة ضئيلة من السعرات الحرارية تلبيةً لاحتياجات الجسم، يبدأ الجسم باستخدام الكربوهيدرات المُخزنة في الكبد والعضلات.ونتيجةً لتحريك الجسم للكربوهيدرات المُخزنة بسرعة وإنتاج الماء الناجم عن هذا الإجراء عادةً، فإنَّ نَقص الوَزن يميل إلى أن يكون سريعًا في البداية؛إلَّا أنَّ استهلاك كمية صغيرة من الكربوهيدرات المُخزنة يوفر الطاقة لفترة زمنيَّة قصيرة فقط.وبعد ذلك، يلجأ الجسم إلى استخدام الدهون المُخزنة.ونتيجة احتواء الدهون على كمية أكبر من الطاقة، فإنَّ سرعة نقص الوَزن تصبح أبطأ عندما يستخدم الجسمُ الدهونَ للحصول على الطاقة.ولكن، كلَّما كانت كمية الدهون المُخزَّنة كبيرة فإنَّها تحتاج إلى وقتٍ أطول لاستهلاك الطاقة الموجودة فيها، وذلك عندَ معظم الأشخاص.

كما يمكن أن يُفقد البروتين أيضًا، ولكن بكميات أقل من الكربوهيدرات والدهون عادةً.كما يميل فقدان البروتينات إلى أن يكون أقلّ عند الأشخاص النحيفين منه عند الأشخاص الذين لديهم زيادة في الوزن.لا يقوم الجسم بتفكيك كميات كبيرة من البروتين إلَّا خلال فترات نقص الطاقة المديدة والشديدة فقط.إذا كان الأشخاصُ الذين يتغذون عادةً يعانون من الجوع التام (عندما لا يستهلكون أيَّ طعام)، فإنَّ الوفاة تحدث خلال 8-12 أسبوعًا.

كيف تُقاس السُّعراتُ الحرارية في الطعام؟