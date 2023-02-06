السُّعراتُ الحرارية Calories

السُّعرة الحرارية هي مقياس الطاقة.تحتوي الأطعمة على سعرات حرارية؛حيث تُزوِّد الأطعمةُ الجسمََ بالطاقة التي تتحرَّر عندما تتفكَّك خلال عملية الهضم.تُمكِّن الطاقةُ الخلايا من القيام بجميع وظائفها، بما فيها إنتاجُ البروتينات وغيرها من المواد التي يحتاجها الجسم.يمكن استخدام الطاقة مباشرةً أو أنَّها تخزَّن للاستخدام لاحقًا.
قد لا يَجرِي امتصاصُ الأطعمة بشكلٍ كامل.في مثل هذه الحالات، قد يعجز الجسم عن استخدام جميع السُّعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة على شكل طاقة.
عندما تتجاوز كمية الطاقة المتوفِّرة - عدد السُّعرات الحرارية المُتناولة في الأطعمة - احتياجات الجسم الآنيّة، يقوم الجسم بتخزين الطاقة الزائدة.ويجري تخزين معظم الطاقة الزائدة على شكل دهون؛بينما يُخزَّن بعضها على شكل كربوهيدرات في الكبد والعضلات عادةً.ونتيجة لذلك، تحدث زيادة الوزن؛
هل تعلم...
وعند تناول كميَّة ضئيلة من السعرات الحرارية تلبيةً لاحتياجات الجسم، يبدأ الجسم باستخدام الكربوهيدرات المُخزنة في الكبد والعضلات.ونتيجةً لتحريك الجسم للكربوهيدرات المُخزنة بسرعة وإنتاج الماء الناجم عن هذا الإجراء عادةً، فإنَّ نَقص الوَزن يميل إلى أن يكون سريعًا في البداية؛إلَّا أنَّ استهلاك كمية صغيرة من الكربوهيدرات المُخزنة يوفر الطاقة لفترة زمنيَّة قصيرة فقط.وبعد ذلك، يلجأ الجسم إلى استخدام الدهون المُخزنة.ونتيجة احتواء الدهون على كمية أكبر من الطاقة، فإنَّ سرعة نقص الوَزن تصبح أبطأ عندما يستخدم الجسمُ الدهونَ للحصول على الطاقة.ولكن، كلَّما كانت كمية الدهون المُخزَّنة كبيرة فإنَّها تحتاج إلى وقتٍ أطول لاستهلاك الطاقة الموجودة فيها، وذلك عندَ معظم الأشخاص.
كما يمكن أن يُفقد البروتين أيضًا، ولكن بكميات أقل من الكربوهيدرات والدهون عادةً.كما يميل فقدان البروتينات إلى أن يكون أقلّ عند الأشخاص النحيفين منه عند الأشخاص الذين لديهم زيادة في الوزن.لا يقوم الجسم بتفكيك كميات كبيرة من البروتين إلَّا خلال فترات نقص الطاقة المديدة والشديدة فقط.إذا كان الأشخاصُ الذين يتغذون عادةً يعانون من الجوع التام (عندما لا يستهلكون أيَّ طعام)، فإنَّ الوفاة تحدث خلال 8-12 أسبوعًا.
عددُ السّعرات الحرارية الموصَى به
تختلف متطّلبات الطاقة بشكل ملحوظ من نَحو 1,000 إلى أكثر من 3,200 سعرة حرارية يوميًّا باختلاف العمر والجنس والوزن والنشاط البدني والاضطرابات الموجودة، ومُعدَّل حرق الأشخاص للسُّعرات الحرارية (معدل الاستقلاب).من الضروري أن يكون مدخول السعرات الحرارية في النطاق الأعلى من قبل أولئك الذين يشاركون في أنشطة تستلزم طاقة إضافية أكثر من الطاقة المطلوبة للنشاطات الاعتيادية للحياة اليومية.ولكن بشكلٍ عام، يتراوح عددُ السعرات الحرارية اللازمة يوميًّا للحفاظ على وزن الجسم:
للأطفال الصغار: بين 1000 - 1800 سُعرة حراريَّة
للأطفال الأكبر سنًّا والمراهقين: بين 1200 - 3200 سُعرة حراريَّة
للبالغين: بين 1600 - 3000 سُعرة حراريَّة
ومن الضروري زيادة عدد السُّعرات الحرارية مع ازدياد مستوى النشاط. وبشكلٍ عام، يحتاج الفتيان والرجال إلى سُعراتٍ حرارية أكثر من الفتيات والنساء.
تُعدُّ هذه الحساباتُ للسعرات الحرارية من الدلائل الإرشاديَّة العامة فقط، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى اختلاف احتياجات الجسم باختلاف نشاطه في أيّ وقت.كما أنَّ تقسيم كمية السعرات الحرارية المُتناولة على فترة 24 ساعة (المدخول اليومي) يكون تقريبيًّا.ونتيجةً لقيام أقل من 10٪ من الأميركيين بالنشاط البدني الموصى به، فيجب أن يحصلوا على سُعراتٍ حراريةٍ أقل من تلك التي يحصل عليها الأشخاص النشيطون؛فالنشاط الزائد، وخصوصًا التمارين الرياضية، يزيد من الاحتياجات بشكل كبير، بينما نقص النشاط يُقلِّل من الاحتياجات.