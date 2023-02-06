لقد وُضعت دلائلُ إرشاديَّة عامة لنظام غذائي صحي رغم اختلاف الاحتياجات الغذائية اليومية، بما فيها تلك المُتعلقة بالمُغذيات الأساسية، حيث تختلف باختلاف العمر والجنس والطول والوزن والنشاط البدني، ومعدَّل حرق الجسم للسُّعرات الحرارية (معدّل الاستقلاب).يقوم كل من مجلس الغذاء والتغذية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم - مجلس البحوث الوطني ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة بشكل دوري بنشر الحدود العليا المسموح بها للبروتينات، والفيتامينات، والمعادن.تهدف هذه المُخصَّصات إلى تلبية احتياجات الأشخاص الأصحاء.

كما تنشر وزارة الزراعة الأمريكيَّة ما يُسمّى طبقي الطعامي MyPlate، وهو موقع على شبكة الإنترنت تساعد الأشخاص على اتباع أسلوب الأكل الصحي وإيجاد الخيارات الغذائية الصحية التي تناسب احتياجاتهم الفردية.

بشكل عام، توصي السلطات الصحيَّة بأن يقوم الأشخاص بـ

اتباع نمط غذائي صحي في كل مرحلة من مراحل الحياة

تخصيص خيارات الطعام والشراب الغنية بالمغذيات والتمتع بها بحيث تعكس التفضيلات الشخصية، والتقاليد الثقافية، والاعتبارات الاقتصادية

التركيز على تلبية الاحتياجات من كل مجموعة غذائية من خلال تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالمغذيات، والبقاء ضمن حدود السعرات الحرارية

الحدّ من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات أكبر من السكريات المضافة، والدهون المشبعة، والصوديوم، والحدّ من المشروبات الكحولية

كما أنَّه من الضروري الحفاظ على مدخول مناسب من السوائل أيضًا.

يُنصَح باستبعاد الدهون المتحولة من النظام الغذائي.وينبغي، إن أمكن، تناول الدهون أحاديَّة اللاإشباع والدهون متعددة اللاتشبُّع، بما في ذلك الدهو متعددة اللاتشبع التي تُسمى دهون أوميغا-3، بدلًا من الدهون المشبعة والدهون المتحولة.