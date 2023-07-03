يمكن لعوز اليود، والذي يُعد مشكلة شائعة على مستوى العالم، أن يؤدي إلى تضخم الغُدَّة الدرقية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يوجد اليود في مياه البحر،وتدخل كمية صغيرة من اليود الآتي من مياه البحر إلى الغلاف الجوي، ومن خلال المطر، يدخل إلى المياه الجوفية والتربة القريبة من البحر.

يَجرِي تعزيز ملح الطعام باليود (في شكله الممزوج باليوديد) في الكثير من المناطق، بما فيها الولايات المتحدة، وذلك لضمان استهلاك الأشخاص ما يكفي من اليود.

يُعدُّ نقص اليود نادرًا في المناطق التي يُضاف فيها اليود إلى ملح الطعام،إلَّا أنَّ هذا النقص شائعٌ في أنحاء العالم؛فالأشخاص الذين يعيشون بعيًدا عن البحر وفي المُرتفعات، يُواجهون زيادةً في خطر تقص اليود، وذلك لأنَّ بيئتهم، خلافًا للبيئة القريبة من البحر، تحتوي على القليل، إن وُجِد، من اليود.

أعراض عوز اليود عندما يحدث نقص في اليود، تتضخَّم الغدَّة الدرقيَّة وتُشكِّلُ الدُراق (تضخُّم الغُدَّة الدرقيَّة)، وذلك لأنها تحاول جمع المزيد من اليود لإنتاج هرمونات الغُدَّة الدرقية.تصبح الغُدَّة الدرقية غير نشطة وتنتج القليل جدًّا من هرمونات الغُدَّة الدرقية (قصور الغُدَّة الدرقية)،وتضعف الخُصُوبَة.بالنسبة إلى البالغين، قد يُؤدِّي قصور الغُدَّة الدرقية إلى انتفاخٍ في الجلد وبحَّة في الصوت وضعف في الوظيفة الذهنية وجفاف وتقشُّر في الجلد وتناثر وقساوةَ في الشعر وعدم تحمُّل البرد واكتساب للوزن. يزداد خطر الإسقاط وولادة جنين ميت إذا كان هناك نقص في اليود عندَ الحامل،وقد ينمو الجنين ببطء، وقد يتخلَّق الدماغ بشكل غير طبيعي.إذا لم يُعالَج الصغار بعد الولادة مباشرةً؛ يحدث اضطراب يُسبب إعاقةً ذهنيَّةً وقِصرًا في القامة.وقد يكُون الصغار الذين لديهم فَدامة صمًا وبكمًا،وقد تكون لديهم عيوبٌ خِلقية أو قصورٌ في الغُدَّة الدرقية. هل تعلم...

تشخيص عوز اليود الاختبارات الدموية

وجود تضخُّم الغُدَّة الدرقية (عند البالغين) يُشخَّص نقص اليود استنادًا إلى اختبارات الدَّم التي تشير إلى انخفاض مستويات هرمونات الغُدَّة الدرقية أو إلى ارتفاع مستوى الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH)، أو استنادًا إلى وجود الدراق (عند البالغين فقط). يُجري الأطباءُ اختبارًا للدَّم للتحقُّق من قصورٍ في الغُدَّة الدرقية، بما فيه القصور الناجم عن نقص اليود عند جميع حديثي الولادة. وقد يقومون بفحوصات تصويرية، مثل الموجات فوق الصوتية أو مسح للغدة الدرقية، وذلك لقياس الغُدَّة الدرقية وتقييم أيَّة تشوهات.