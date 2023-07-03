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نقص الفلوريد

حسبLarry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
تمت مراجعته ذو الحجة 1444

    يُمكن لعوز الفلوريد أن يُسبب ضعف الأسنان والعظام.

    يوجد معظم فلوريد الجسم في العظام والأسنان،ويُعدُّ الفلوريد ضروريًّا لتشكيل وصحة العظام والأسنان.

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

    يُمكن أن يؤدي نقص الفلوريد إلى تسوُّس الأسنان وربما هشاشة أو تخلخُل العظامويُمكن أن يجعل استهلاك ما يكفي من الفلوريد تسوس الأسنان أقل ميلًا، وقَد يُقوِّي العظام.تُؤدِّي إضافة الفلوريد (الفلورة) إلى مياه الشرب الفقيرة بالفلوريد أو استخدام معجون أسنان بالفلوريد ومكملات الفلوريد، إلى التقليل من خطر تسوس الأسنان بشكلٍ ملحوظٍ.قد يساعد الفلورايد الذي يجري تطبيقه على الأسنان (ورنيش الفلوريد) على الحد من تسوس الأسنان في مرحلة الطفولة المبكرة في مناطق العالم التي لا يتوفر فيها معجون الأسنان بالفلوريد أو فلورة مياه الشرب.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.