لمحةٌ عامة عن المعادن

المعادِنُ ضروريَّة للوظيفة الطبيعيَّة لخلايا الجسم،

يوحتاج الجسم إلى كميات كبيرة نسبيًّا من:

الكالسيوم

الكلوريد

المغنيزيوم

الفوسفات

البوتاسيوم

الصوديوم

تسمى هذه المعادن المعادن كبيرة المقدار.تستنِدُ وظائف العظام والعضلات والقلب والدماغ إلى هذه المعادن.

يحتاج الجسم إلى كمياتٍ صغيرة من:

وتسمى هذه المعادن المعادن النزرة.تندمِجُ جميع المعادن النزرة،فيما عدا الكروم، مع الإنزيمات أو الهرمونات التي تحتاجُ إليها عمليات الجسم (الاستقلاب)؛ويساعد الكرومُ الجسمَ على الحفاظ على مستويات السكر في الدَّم ضمن حدودها الطبيعيَّة.من غير الواضح ما إذا كان ينبغي اعتبار الكروم أحد العناصر النزرة الأساسية (المطلوبة).

تُسبِّبُ المعادن الوفيرة والمعادن النزرة معًا ضررًا عند تناول كميَّاتٍ كبيرةٍ منها.

المعادن جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي،وجَرَى تحديد المُخصَّصات الغذائيَّة المُوصى بها (RDA)، وهي الكمية التي يحتاجها معظم الأشخاص الأصحَّاء يوميًّا للمحافظة على صحَّتهم، لمعظم المعادن.قد يحتاج من لديهم اضطرابٍ إلى أكثر أو أقل من هذه الكمية،

وقد يؤدي استهلاك القليل جدًا أو الكثير جدًا من معادن معيَّنة إلى اضطراب غذائي.ومن غير المحتمل أن يُصاب الأشخاص الذين يتَّبعون نظامًا غذائيًّا متوازنًا يحتوي على مجموعةٍ متنوعةٍ من الأطعمة باضطراب غذائي أو نقص رئيسي في المعادن، إلا في بعض الأحيان بالنسبة لليود أو الحديد أو الزنك.ولكن الأشخاص الذين يتبعون نُظمًا غذائيَّةً مُقيِّدة قد لا يستهلكون ما يكفي من معدنٍ (أو فيتامين) معيَّن.فمثلًا، يُواجه النباتيُّون، بمن فيهم أولئك الذين يتناولون البيض ومشتقات الألبان، خطر عوز الحديد؛ويكُون الرُّضَّع أكثر ميلًا لحالات العَوز نظرًا لسرعة نموِّهم (وبالتالي فهم يحتاجون إلى كمياتٍ أكبر من المواد المغذية لأحجامهم وذلك بالمقارنة مع البالغين).

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة (جرعات ضخمة) من المُكمِّلات المعدنية من دون إشرافٍ طبي إلى تأثيرات ضارة (سُمِّيَة).

تكون بعض الاضطرابات المعدنية (مثل اضطراب المنغنيز واضطراب الموليبدينوم) نادرة جدًّا أو قد لا تُوجَد.

الكهارل تُعدُّ بعض المعادن، وخصوصًا المعادن كبيرة المقدار، مهمةً مثلها مثل الكهارل،ويستخدِمُ الجسم الكهارل للمساعدة على تنظيم الوظائف العصبيَّة والعضليَّة والحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي وتوازن الماء.إذا حدث خلل في توازن الكهارل، يُمكن أن تحدث اضطرابات.

التَّشخيص اختبارات دمويَّة أو بوليَّة غالبًا يستطيعُ الأطباءُ اكتشاف الكثير من الاضطرابات الغذائية الشائعة أو خلل التوازن الشاردي من خلال قياس مستويات المعادن في عَيِّنَة من الدَّم أو البول. الجدول المعادن الجدول