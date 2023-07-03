لمحةٌ عامة عن المعادن

المعادِنُ ضروريَّة للوظيفة الطبيعيَّة لخلايا الجسم،
يوحتاج الجسم إلى كميات كبيرة نسبيًّا من:
تسمى هذه المعادن المعادن كبيرة المقدار.تستنِدُ وظائف العظام والعضلات والقلب والدماغ إلى هذه المعادن.
يحتاج الجسم إلى كمياتٍ صغيرة من:
وتسمى هذه المعادن المعادن النزرة.تندمِجُ جميع المعادن النزرة،فيما عدا الكروم، مع الإنزيمات أو الهرمونات التي تحتاجُ إليها عمليات الجسم (الاستقلاب)؛ويساعد الكرومُ الجسمَ على الحفاظ على مستويات السكر في الدَّم ضمن حدودها الطبيعيَّة.من غير الواضح ما إذا كان ينبغي اعتبار الكروم أحد العناصر النزرة الأساسية (المطلوبة).
تُسبِّبُ المعادن الوفيرة والمعادن النزرة معًا ضررًا عند تناول كميَّاتٍ كبيرةٍ منها.
المعادن جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي،وجَرَى تحديد المُخصَّصات الغذائيَّة المُوصى بها (RDA)، وهي الكمية التي يحتاجها معظم الأشخاص الأصحَّاء يوميًّا للمحافظة على صحَّتهم، لمعظم المعادن.قد يحتاج من لديهم اضطرابٍ إلى أكثر أو أقل من هذه الكمية،
وقد يؤدي استهلاك القليل جدًا أو الكثير جدًا من معادن معيَّنة إلى اضطراب غذائي.ومن غير المحتمل أن يُصاب الأشخاص الذين يتَّبعون نظامًا غذائيًّا متوازنًا يحتوي على مجموعةٍ متنوعةٍ من الأطعمة باضطراب غذائي أو نقص رئيسي في المعادن، إلا في بعض الأحيان بالنسبة لليود أو الحديد أو الزنك.ولكن الأشخاص الذين يتبعون نُظمًا غذائيَّةً مُقيِّدة قد لا يستهلكون ما يكفي من معدنٍ (أو فيتامين) معيَّن.فمثلًا، يُواجه النباتيُّون، بمن فيهم أولئك الذين يتناولون البيض ومشتقات الألبان، خطر عوز الحديد؛ويكُون الرُّضَّع أكثر ميلًا لحالات العَوز نظرًا لسرعة نموِّهم (وبالتالي فهم يحتاجون إلى كمياتٍ أكبر من المواد المغذية لأحجامهم وذلك بالمقارنة مع البالغين).
قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة (جرعات ضخمة) من المُكمِّلات المعدنية من دون إشرافٍ طبي إلى تأثيرات ضارة (سُمِّيَة).
تكون بعض الاضطرابات المعدنية (مثل اضطراب المنغنيز واضطراب الموليبدينوم) نادرة جدًّا أو قد لا تُوجَد.
الكهارل
تُعدُّ بعض المعادن، وخصوصًا المعادن كبيرة المقدار، مهمةً مثلها مثل الكهارل،ويستخدِمُ الجسم الكهارل للمساعدة على تنظيم الوظائف العصبيَّة والعضليَّة والحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي وتوازن الماء.إذا حدث خلل في توازن الكهارل، يُمكن أن تحدث اضطرابات.
التَّشخيص
اختبارات دمويَّة أو بوليَّة غالبًا
يستطيعُ الأطباءُ اكتشاف الكثير من الاضطرابات الغذائية الشائعة أو خلل التوازن الشاردي من خلال قياس مستويات المعادن في عَيِّنَة من الدَّم أو البول.
المعادن
معدني
المصادر الجيِّدة
الوظائف الرئيسيَّة
المخصَّصات الغذائية الموصى بها للبالغين*
الحليب ومشتقَّاته واللحوم والأسماك التي تؤكل مع العظام (مثل السردين) والبيض ومنتجات الحبوب المُعزَّزة
يحتاج إليها تشكيل العظام والأسنان ولتجلط الدم ولوظيفة العضلات الطبيعية وللأداء الطبيعي للكثير من الإنزيمات، ولاستمرار نظم القلب بالشكل الطبيعي
1,000 ميليغرام
1,200 ملليغرام للنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عامًا والرجال الذين تزيد أعمارهم عن عن 70 عامًا.
الكلوريد
الملح ولحم البقر ولحم الخنزير وأسماك السردين والجبن والزيتون الأخضر وخبز الذرة ورقائق البطاطا والكرنب المخمَّر sauerkraut والأطعمة المُصنَّعة أو المُعلَّبة (كملح عادةً)
تُسهشمُ في التوازن الشاردي
1,000 ميليغرام
الكبد واللحوم المُصنَّعة وحبوب القمح الكاملة والمكسَّرات
يُمكِّنُ الأنسولين من العمل (الأنسولين يضبط مستويات السكر في الدم)
يساعد على معالجة (استقلاب) وتخزين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون
35 ميكروغرام للرجال في عمر 50 عامًا وأصغر
25 ميكروغرام للنساء في عمر 50 عامًا وأصغر
30 ميكروغرام للرجال في عمر أكبر من 50 عامًا
20 ميكروغرام للنساء في عمر أكبر من 50 عامًا
لحوم الأعضاء والمحار والكاكاو والفطر والمكسرات والبقوليَّات المجففة والفواكه المجففة والبازلاء ومنتجات الطماطم وحبوب القمح الكاملة
أحد مكوِّنات الكثير من الإنزيمات الضرورية لإنتاج الطاقة، ولتأثير كمضاد للأكسدة†، ولتشكيل كريات الدَّم الحمراء والعظام والنسيج الضام
900 ميكروغرام
المأكولات البحرية والشاي والمياه المُفلوَرة
ضروري لتشكيل العظام والأسنان
3 ملليغرام للنساء
4 ملليغرام للرجال
الأطعمة البحرية والملح المعالج باليود والبيض والزبادي والحليب ومياه الشرب (بكميات تختلف بحسب محتوى التربة المحليَّة من اليود)
ضروري لتشكيل هرمونات الغُدَّة الدرقية
150 ميكروغرام
على شكل حديد هيمي‡:
لحوم البقر والدواجن والأسماك والكلى والكبد
على شكل حديد غير هيمي: طحين فول الصويا والفاصولياء ودبس السكر والسبانخ والمحار والحبوب المدعومة
ضروري لتشكيل الكثير من الإنزيمات في الجسم
يُعدُّ حديد الهيم مكونًا مهمًا لخلايا العضلات وللهيموغلوبين، وهو يمكّن خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين وتوصيله إلى نسج الجسم
8 ملليغرام للنساء في عمرٍ أكبر من 50 عامًا وللرجال
18 ملليغرام للنساء في عمر 50 عامًا وأصغر (قبل سن اليأس)
27 ملليغرام للنساء الحوامل
9 ملليغرام للنساء المُرضِعَات
الخضار الورقيَّة والمكسرات والحبوب الكاملة والفاصولياء ومنتجات الطماطم
ضروري لتشكيل العظام والأسنان، ولقيام الأعصاب والعضلات بوظائفها الطبيعيَّة، ولتنشيط الإنزيمات
320 ملليغرام للنساء
420 ملليغرام للرجال
المنغنيز
حبوب القمح الكاملة والأناناس والمكسرات والشاي والفاصولياء ومنتجات الطماطم
ضروري لتشكيل العظام وتشكيل وتنشيط بعض الإنزيمات
2.3 ملليغرام للرجال
1.8 ملليغرام للنساء
الموليبدينوم
الحليب والبقوليات وحبوب وأنواع خبز القمح الكامل والخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن
ضروري لعملية استقلاب النتروجين وتنشيط بعض الإنزيمات ولوظائف الخلايا الطبيعية
يساعد على تفكيك الكبريتات (الموجودة في الأطعمة بشكل طبيعي والمُضافة كمواد حافظة)
45 ميكروغرام
مشتقَّات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والمكسرات والبقوليات
ضروري لتشكيل العظام والأسنان وإنتاجِ الطاقة
يُستخدَم لتشكيل الأحماض النووية، بما فيها الحمض النووي DNA (الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين)
700 ملليغرام
الحليب كامل الدسم والحليب منزوع الدَّسم والموز والطماطم والبرتقال والبطيخ والبطاطا والبطاطا الحلوة والخوخ والزبيب والسبانخ واللفت الأخضر والكرنب الأخضر والملفُوف والخضار الورقية الأخرى ومعظم أنواع البازلاء والفول، وبدائل الملح (كلوريد البوتاسيوم)
ضروري للوظيفة الطبيعية للأعصاب والعضلات
تُسهشمُ في التوازن الشاردي
3.4 غرام للرجال
2.6 غرام للنساء
اللحوم والمأكولات البحرية والمكسرات والحبوب (استنادًا إلى محتوى التربة من السيلينيوم حيث تنمُو الحبوب)
يعمل كمضاد للأكسدة† مع فيتامين E
ضروري لوظيفة الغُدَّة الدرقية
55 ميكروغرام
الملح ولحم البقر ولحم الخنزير وأسماك السردين والجبن والزيتون الأخضر وخبز الذرة ورقائق البطاطا والكرنب المخمَّر sauerkraut والأطعمة المُصنَّعة أو المُعلَّبة (كملح عادةً)
ضروري للوظيفة الطبيعية للأعصاب والعضلات
يساعد الجسم على الحفاظ على التوازن الطبيعي للكهارل والسوائل
1,500 ميليغرام
اللحوم والكبد والمحار والمأكولات البحرية والفول السوداني والحبوب االمُعزَّزة والحبوب الكاملة (استنادًا إلى محتوى التربة من الزنك حيث تنمُو الحبوب)
يُستخدم لتشكيل الكثير من الإنزيمات والأنسولين
ضروري لصحَّة الجلد والتئام الجروح والنمو
11 ملليغرام للرجال و 8 ملليغرام للنساء
* تُنشَر المُخصَّصات الغذائية الموضى بها للمعادن والمُغذِّيات الأخرى بشكلٍ دوريٍّ من قبل مجلس الطَّعَام والتغذية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم - مجلس البحوث الوطني ووزارة الزراعة في الولايات المتحدة.تهدف هذه المُخصَّصات إلى تلبية احتياجات الأشخاص الأصحاء وقد تتباين بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال.
† تعمل مُضادات الأكسدة على وقاية الخلايا من الضرر الناجم عن منتجات فرعية تفاعلية للنشاط الطبيعي للخلايا)
‡ الحديد الهيمي هو الحديد المرتبط بالهيم.الهيم (heme) هو جزيء يُشكل وحدة بناء في تكوين الهيموغلوبين (الصباغ الحامل للأكسجين في خلايا الدم الحمراء).يمتصُّ الجسم الحديدَ الهيمي بشكلٍ أفضل من الحديد غير الهيمي.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
وزارة الزراعة في الولايات المتحدة: المغذيات زهيدة المقدار: يحتوي هذا الموقع الإلكتروني معلومات عامة حول الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك معلومات حول المكملات.
المرجع الغذائي للمدخولات (DRIs): يوفِّر هذا الموقع الإلكتروني معلومات تفصيلية حول المقادير المسموح بها من المواد المغذية، والمُستويات المناسبة من المغذِّيات.ويتضمن معلومات للنساء الحوامل والمرضعات في مختلف الفئات العمرية.