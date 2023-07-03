يُعدُّ نقص النحاس من الحالات النَّادرة بين الأشخاص الأصحَّاء، وهو يحدث بشكلٍ أكثر شُيُوعًا بين الرُّضَّع الذين لديهم مشاكل صحيَّة أخرى أو يرثون شذوذًا جينيًّا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يتوضَّع معظم النحاس الموجود في الجسم في الكبد، والعظام، والعضلات، ولكن توجد آثارٌ ضئيلة من النحاس في جميع نُسج الجسم.يطرح الكبدُ النحاسَ الفائضَ في الصفراء للتخلص منه خارج الجسم.النحاسُ هُوَ مُكوِّنٌ للكثير من الإنزيمات، بما فيها الإنزيمات الضرورية لما يلي:

إنتاج الطاقة

تشكيل كريات الدَّم الحمراء أو العظام أو النسيج الضام (الذي يربط بين النسج والأعضاء مع بعضها بعضًا)

التأثير المُضاد للأكسدة (للمساعدة على وقاية الخلايا من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وهي منتجات فرعية تفاعلية للنشاط الطبيعي للخلايا)

يمكن أن يكون عَوَز النحاس مُكتسبًا أو موروثًا،يكون نادرًا بين الأشخاص الأصحاء ويحدث بشكل أكثر شيوعًا عندَ الرضع الذين يكونون

من الخُدَّج

في طور التعافي من نقص التغذية الشديد

مصابين بإسهال مستمر

يرث بعض الرُّضَّع الذكور عيبًا وراثيًّا يُسبب عَوزَ النحاس،ويسمى هذا الاضطراب مُتلازمة مينكيس Menkes syndrome.

بالنسبة إلى البالغين، قد ينجم عوز النحاس عن:

اضطرابات تُضعِفُ امتصاص المُغذِّيات (اضطرابات سوء الامتصاص، مثل الداء الزلاقي (البطني) أو داء كرون أو التليُّف الكيسي أو الذرب المداري)

جراحة إنقاص الوَزن (جراحة البَدانة)

استهلاك الكثير من الزنك، مما يُقلل من امتصاص النحاس

أعراض عوز النحاس تنطوي أعراض نقص النحاس على التعب والضعف الناجم عن انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، وفي بعض الأحيان زيادة خطر العدوى بسبب انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء.وفي بعض الأحيان، تحدث هشاشة أو تخلخل العظام، أو يحدث ضرر في الأعصاب.يُمكن أن يُسبب الضرر في الأعصاب نخزًا وفقدانَ الإحساس في القدمين واليدين،وقد يشعر المريض بضعفٍ في العضلات.يحدث تخليط ذهني وهياج واكتئاب خفيف عندَ بعض الأشخاص،ويضعف التنسيق. تُسبب مُتلازمة مينكيس، وهي اضطراب جيني، عجزًا ذهنيًا شديدًا مع تقيُّؤ، وإسهال.يفقد الجلد صباغه، ويصبح الشعر خفيفًا أو قاسيًا أو مُفتَّلًا،وقد تصبح العظام ضعيفةً ومشوَّهةً، والشرايين هشَّةً، ومُمزَّقة أحيَانًا.

تشخيص عَوز النحاس الاختبارات الدموية عادةً ما يَجرِي تشخيص عوز النحاس استنادًا إلى الأَعرَاض واختبارات الدَّم التي تكشف انخفاض مستويات النحاس والسيرولوبلازمين (بروتين يحمل النحاس في المجرى الدموي). يبدو أنَّ التَّشخيصَ والعلاجَ المُبكِّرين لعَوز النحاس يؤدِّيان إلى نتيجةٍ أفضل.