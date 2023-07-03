قد تنجم زيادة الكروم عن التعرض للكروم في مكان العمل.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يُمكِّنُ الكرومالأنسولينَ (الذي يضبط مستويات السكر في الدم) من أداء وظيفته ويُساعد على معالجة (استقلاب) وتخزين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

لا تُعزِّزُ مكملات الكروم من حجم أو قوَّة العضلات

لا يُؤدِّي أخذ كميات صغيرة من الكروم عن طريق الفم إلى ضرر (غير سمِّية)قد يتعرَّض الأشخاص في أماكن العمل إلى شكلٍ مختلف وضار (سمِّي) من الكروم،وينجم هذا الشكل من الكروم عن التلوث الصناعي،وقد يُهيج هذا الشكلُ الجلدَ وغضروفَ الأنف والرئتين والسبيل الهضمي، وقد يتسبَّبُ بسرطان الرئة.