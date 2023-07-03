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زيادة الكروم

حسبLarry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
تمت مراجعته ذو الحجة 1444 | المعدل محرّم 1445

قد تنجم زيادة الكروم عن التعرض للكروم في مكان العمل.

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

    يُمكِّنُ الكرومالأنسولينَ (الذي يضبط مستويات السكر في الدم) من أداء وظيفته ويُساعد على معالجة (استقلاب) وتخزين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

    لا تُعزِّزُ مكملات الكروم من حجم أو قوَّة العضلات

    لا يُؤدِّي أخذ كميات صغيرة من الكروم عن طريق الفم إلى ضرر (غير سمِّية)قد يتعرَّض الأشخاص في أماكن العمل إلى شكلٍ مختلف وضار (سمِّي) من الكروم،وينجم هذا الشكل من الكروم عن التلوث الصناعي،وقد يُهيج هذا الشكلُ الجلدَ وغضروفَ الأنف والرئتين والسبيل الهضمي، وقد يتسبَّبُ بسرطان الرئة.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.