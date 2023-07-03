السيلينيوم الزائد

تُعد زيادة السيلينيوم حالة نادرة الحدوث، وتنجم عن تناول الكثير من معدن السيلينيوم .

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يوجد السيلينيوم في جميع النسج،يعمل السيلينيوم مع فيتامين E كمضاد للأكسدة.حيثُ يساعد على وقاية الخلايا من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وهي منتجات فرعية نشيطة لنشاط الخلية العادي.قد يساعد السيلينيوم على الوقاية من بعض أنواع السرطان،كما أنَّ السيلينيوم ضروري لعمل الغُدَّة الدرقية بشكل طبيعي أيضًا.

يُمكن أن يُؤدِّي أخذ أكثر من 900 ميكروغرام من مُكمِّل السيلينيوم من دون وصفةٍ طبيَّة كل يوم إلى تأثيرات ضارة،يكون العَرَض الرئيسي للتسمم بالسيلينيوم هو الانزعاج الهضمي، والذي يشتمل على الغثيان، والتقيؤ، والإسهال.تشتمل الأَعراض الأخرى على تساقط الشعر، وتشوه الأظافر، والطفح الجلدي، والإرهاق، والضرر العصبي.وقد يُصبح رائحة النفس مثل الثوم,

يستند تشخيص فرط السيلينيوم إلى الأَعرَاض.من الممكن قياس مستويات السيلينيوم في الدم أو البول.

تنطوي مُعالجَة زيادة السيلينيوم على التقليل من استهلاك السيلينيوم.