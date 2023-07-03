الزنك الزائد

تحدث زيادة الزنك عندما يحتوي الجسم على الكثير من معدن الزنك.

يتوزَّع الزنك في أنحاء مختلفة من الجسم، حيث يوجد في العظام والأسنان والشعر والجلد والكبد والعضلات وكريات الدَّم البيضاء والخُصيَتين.وهو يدخل في تكوين أكثر من 100 إنزيم، بما فيها التي تمارس دورًا في تشكيل الحمض النووي الريبي RNA والحمض النووي الوراثي DNA (الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يختلف مستوى الزنك في الجسم استنادًا إلى كمية الزنك التي استُهلِكَت في النظام الغذائي،والزنك ضروري لصحة الجلد ولشفاء الجروح وللنمو.

من النادر أن يستهلك الأشخاص الكثير من الزنك،وعادةً، تنجُم زيادة الزنك عن استهلاك الأطعمة الحمضية أو المشروبات المُعبَّأة في عبواتٍ مطلية بالزنك (مُغلفنة).بالنسبة إلى صناعات مُعيَّنة، يُمكن أن يؤدي استنشاق أبخرة أكسيد الزنك إلى زيادة الزنك،

قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الزنك من الغثيان، والتقيؤ، والإسهال.يُمكن أن يُسبب استنشاق أبخرة أكسيد الزنك تسارعًا في التنفُّس، وتعُّرقًا، وحُمَّى، وألمًا عضليًا، وطعمًا معدنيًا في الفم، وهو اضطرابٌ يسمى حُمَّى أبخرة المعادن (metal fume fever).يُمكن أن يُؤدِّي الإفراط في استهلاك الزنك لفترة طويلة إلى تقليل امتصاص النحاس، ممَّا يُسبب فقرَ الدم، ويُضعِفُ الجهاز المناعي.

تشخيص زيادة الزنك تقييم الطبيب يشتبه الأطباء في زيادة الزنك استنادًا إلى ظروف الشخص وأعراضه.