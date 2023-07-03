تحدث زيادة الحديد إذا كان الجسم يحتوي على كميات كبيرة من معدن الحديد.

يوجد معظم حديد الجسم في الهيمُوغلُوبين،والهيموغلوبين هُوَ المُكوِّنُ لكريات الدَّم الحمراء ويُمكِّنها من حمل الأكسجين وتوصيله إلى نسج الجسم.كما يُعدُّ الحديد مكونًا مهمًا لخلايا العضلات وهو ضروري لتشكيل الكثير من الإنزيمات في الجسم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يحتوي الغذاء على نوعين من الحديد:

الحديد الهيمي : تحتوي المنتجات الحيوانية على الحديد الهيمي،ويكون امتصاصه أفضل بكثير من الحديد اللاهيمي.

الحديد اللاهيمي: تحتوي معظم الأطعمة ومكملات الحديد على الحديد اللاهيمي،وهو يمثل أكثر من 85٪ من الحديد في النظام الغذائي المتوسط؛ولكن، يَجرِي امتصاص أقل من 20٪ من الحديد اللاهيمي المُستَهَلك إلى داخل الجسم،ويكون امتصاص الحديد اللاهيمي أفضل عند استهلاكه مع البروتينات الحيوانيَّة ومع فيتامين C.

يمكن أن يتراكم الحديد الزائد في الجسم،وتَشتمل الأسباب على ما يلي:

نقل الدَّم المتكرر

العلاج بالحديد المُعطَى بكمياتٍ فائضةٍ أو لفترةٍ طويلةٍ جدًا

اضطراب استعمال الكحول

جرعة زائدة من الحديد

اضطراب وراثي يسمى داء تَرسُّب الأصبغَة الدَّمَوية hemochromatosis

يؤدي استهلاك كمية زائدة من الحديد دفعة واحدة إلى التقيؤ والإسهال والضرر في المعَى وأعضاء أخرى،وقد يؤدي استهلاك كمية زائدة من الحديد لفترة من الزمن إلى إلحاق الضَرَر بالقلب والكبد.

يستند تشخيص من سمية الحديد يعتمد على تقييم الطبيب ، وأحيانًا يتطلب تأكيدًا من خلال اختبارات الدم لقياس مستويات الحديد والفريتين (بروتين يقوم بتخزين الحديد).

غالبًا ما تتكون المعالجة من ديفيروكسامين الذي يُعطى عن طريق بالوريد.ويرتبط هذا الدواء مع الحديد ويحمله خارج الجسم عبر البول.يُعالَجُ داء تَرسُّب الأصبغَة الدَّمَوية من خلال الفصد.