زيادة فيتامين E

تعدّ سمية فيتامين E نادرة، ولكن قد تؤدي الجرعات المرتفعة إلى احتمال النزف، فضلًا على ضَعفِ العضلات والتعب والغثيان والإسهال أحيانًا.

الخطر الأكبر لسمية فيتامين E هو النَّزف.

يستند التَّشخيصُ إلى الأَعرَاض،

ويؤدي إيقاف استعمال مُكمِّلات فيتامين E واستعمال فيتامين K عند الحاجة إلى زوال الأعراض.

يُصنَّف فيتامين E (توكوفيرول) من مضادات للأكسدة: فهو يحمي الخلايا من الأضرار التي تُسببِّها الجذور الحرة، والتي هي من النواتج الجانبيَّة لنشاط الخلايا الطبيعي والتي تشارك في التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا.قد ينجم ضررٌ عن بعض هذه التفاعلات.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).

يستعمل الكثيرُ من الأشخاص مكملات فيتامين E للمساعدة على منع حدوث بعض الاضطرابات.استعمال مكملات فيتامين E لا يقي من حدوث اضطرابات في القلب والأوعية الدموية.لا تتوفَّر أدلّة مقنعة على أنَّه حتى استعمال الجرعات المرتفعة من فيتامين E يبطئ ظهور داء ألزهايمر.وهناك خلاف حول ما إذا كانت مكملات فيتامين E تحمي من خلل الحركة المتأخر tardive dyskinesia (الحركات اللاإرادية المتكررة للفم واللسان والذراعين والساقين - وهي من الآثار الجانبية للأدوية المضادة للذهان) أو كانت تزيد أو تُنقصُ خطر الإصابة بسرطان البروستات.

يُصنَّف فيتامين E، مثل الفيتامينات (ك -أ - د)، من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، حيث يذوب في الدهون ويجري امتصاصُه بشكلٍ أفضل عندَ تزامن استعماله مع تناول بعض الدهون.تشتمل المصادرُ الجيّدة لفيتامين E على الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والخضروات الورقيَّة الخضراء وجنين القمح.

أعراض زيادة الفيتامين E يستعمل الكثيرُ من البالغين كميات كبيرة نسبيًّا من فيتامين E لفتراتٍ تمتدُّ من أشهرٍ إلى سنوات دون ظهور أيِّ ضررٍ واضح؛إلَّا أنَّ استعمالَ جرعاتٍ مرتفعة من فيتامين E قد يزيد من خطر النزف (بما فيه النزف داخل الدماغ، الذي يُسبِّبُ السكتة الدماغية)، وخصوصًا بالنسبة للبالغين الذين يستعملون أيضًا مضادات التخثر (وخصوصًا الوارفارين).يشعر البالغون الذين يستعملون جرعاتٍ مرتفعة جدًا بضَعفِ العضلات والتعب والغثيان والإسهال أحيانًا.

تشخيص زيادة الفيتامين E يعتمد تشخيص التسمُّم بفيتامين E على معرفة تاريخ استعمال الشخص لمكملات فيتامين E والأَعرَاض.