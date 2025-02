University of Arkansas for Medical Sciences

(سُميَّة فيتامين C)

زيادة فيتامين C

سُميَّة فيتامين Cيستعمل بعضُ الأشخاص جرعاتٍ مرتفعة من فيتامين C لتأثيره المضاد للأكسدة، حيث يحمي الخلايا من الأضرار التي تُسبِّبها الجذور الحرة.

يُعدُّ فيتامين C (حمض الاسكوربيك) من العَوامِل الأساسيَّة في تشكيل ونموِّ وإصلاح العظام والجلد والنسيج الضام (الذي يربط الأنسجة الأخرى والأعضاء معًا، ويتكوَّن من الأوتار والأربطة والأوعية الدموية).كما أنه ضروري للوظيفة الطبيعية للأوعية الدموية.يساعد فيتامين C على الحفاظ على صحّة الأسنان واللثة.كما أنَّّه يساعد الجسمَ على امتصاص الحديد الضروري لتكوين خلايا الدَّم الحمر.ويساعد كذلك على التئام الجروح وشفاء الحروق.تشتمل المصادر الجيّدة لفيتامين C على الحمضيات والطماطم والبطاطا والقرنبيط والفراولة والفلفل الحلو.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).

وكما هيَ الحال في فيتامين E، يُعدُّّ فيتامين C من مضادَّات الأكسدة: فهو يحمي الخلايا من الأضرار التي تُسبِّبُها الجذور الحرّة، التي هي من النواتج الجانبيَّة للنشاط الطبيعي للخلايا وتشارك في التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا.يمكن أن تؤثِّر بعضُ هذه التفاعلات في متوسّط عمر الشخص.

يستعمل بعضُ الأشخاص جرعاتٍ مرتفعة من فيتامين C لتأثيره المضاد للأكسدة، حيث يحمي الخلايا من الأضرار التي تُسبِّبها الجذور الحرة.يُعتقد أنَّ الجذورَ الحرّة تُسهم في الكثير من الاضطرابات، مثل تصلُّب الشرايين والسرطان واضطرابات الرئة والزكام وفقد الذاكرة.ولكن، وما زال الدور الوقائي لتناول جرعات مرتفعة وقائيَّة من فيتامين C أو تأثيره المساعد على تدبير هذه الاضطرابات غير واضح، وقد أظهرت معظم الدراسات عدم وجود فائدة.إلَّا أنَّ الدليل على تأثيره الوقائي من الإصابة بالساد هو الأقوى.

استعمال الجرعات المرتفعة (حتى الحدّ الأعلى الآمن - 2000 ميلي غرام يوميًّا) من فيتامين C لا يكون سامًّا للبالغين الأصحاء عادةً.في حالاتٍ نادرة، يُسبِّب استعمال الجرعات الأعلى شعورًا بالغثيان أو حدوث إسهال، ويتدخل في توازن نشاط مضادات الأكسدة في الجسم