يمكن أن تكونَ زيادة فيتامين A السمية مفاجئة (حادة)، وتنجم عادة عن الابتلاع العرضي أو المزمن لدى الأطفال.

يؤدي تناولُ مقدار كبير من فيتامين A إلى تساقط الشعر وتشقُّق الشفتين وجفاف الجلد وضعف العظام والصُّدَاع وزيادة الضغط في الجمجمة، حيث يُسمّى ذلك فرط الضغط المجهول السبب داخل القحف.

يعتمد التَّشخيص ُعلى الأَعرَاض واختبارات الدم.

يتعافى معظمُ الأشخاص بشكلٍ كامل عند توقُّفهم عن استعمال مكملات فيتامين A.

يُعدُّ فيتامين A (ريتينول) ضروريًّا لوظيفة الخلايا العصبية الحساسة للضوء (مستقبلات ضوئية photoreceptors) في شبكية العين.كما أنه يساعد على الحفاظ على الجلد وبطانة الرئتين والأمعاء وعلى سلامة المسالك البولية، ويمنع حدوث حالات العدوى.وتشتمل المصادرُ الجيدة لـ فيتامين A على زيوت كبد السمك والكبد وصفار البيض والزبدة والكريم والحليب المُدعَّم.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الفيتامينات).

الكاروتينات، مثل بيتا كاروتين، هي أصباغٌ موجودةٌ في الفواكه والخضروات تعطيها لونها الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر.يَجرِي تحويل الكاروتينات ببطءٍ إلى فيتامين A داخل الجسم بمجرَّد تناولها.يكون امتصاصُ الكاروتينات أفضل عندما يكون مصدرها الخضروات المطبوخة أو المجانسة المُقدَّمة مع بعض الدهون أو الزيت.تُعدُّ الخضرواتُ ذات اللون الأخضر أو الأصفر أو البرتقالي الداكن والفواكه ذات اللون الأصفر أو البرتقالي؛ أفضل مصادر الكاروتينات.

تُستعمل الأدوية المرتبطة بفيتامين A (ريتينويدات) في علاج حب الشباب الشديد والصدفية.يُفيد فيتامين A أو بيتا كاروتين أو والرتينويدات في تقليل خطر الاصابة بأنواعٍ معينةٍ من سرطان الجلد تَجرِي دراستها.ولكن، قد يزداد خطرُ الإصابة ببعض أنواع السرطان والمرض القلبي الوعائي بعدَ تناول جرعات عالية من مُكمِّلات البيتا كاروتين.

تناول الكثير من فيتامين A قد يؤدي إلى حدوث آثار ضارّة (سُميَّة)؛فمثلًا، استعمال جرعاتٍ يوميةٍ تعادل عشرة أضعاف الجرعة اليوميَّة الموصى باستعمالها أو أكبر لفترة أشهر يمكن أن يُسبِّبَ التسمُّم.يحدث التسمُّمُ في بعض الأحيان نتيجة استعمال تَوليفَاتٍ خاصة لجرعة مرتفعة من فيتامين A لمعالجة حب الشباب الشديد أو اضطرابات جلديَّة أخرى.قد يؤدي استعمال جرعةٍ أصغر إلى حدوث التسمّم عند الرُّضع في غضون بضعة أسابيع أحيانًا.وقد يحدث التسمُّم بسرعةٍ إذا استعملَ الأطفال بطريق الخطأ جرعةًً شديدة الارتفاع.

لا يؤدي تناولُ كمياتٍ كبيرةٍ من الكاروتينات (التي يحولها الجسم إلى فيتامين A) من خلال الطعام إلى التسمُّم، وذلك لأنَّ الكاروتينات تتحوَّل إلى فيتامين A ببطءٍ شديد.لا تظهرُ أعراضٌ عادةً؛إلَّا أنَّ تناولَ كميات كبيرة جدًّا من الكاروتينات قد يؤدي إلى تحوُّل لون الجلد إلى الأصفر الغامق (يسمّى ذلك الكاروتينمية carotenosis)، وخصوصًا على الراحتين والأخمصين.

قد يزيد استعمالُ جرعاتٍ مرتفعة من مكملات بيتا كاروتين من خطر الإصابة بالسرطان، ولكن لا يبدو أنَّ الكاروتينات المُتناولة ضمن الفواكه والخضروات تزيد من هذا الخطر.

أعراض زيادة الفيتامين A يُعاني معظمُ الأشخاص المصابين بالتسمم بفيتامين A من الصُّدَاع والطفح الجلدي؛ فتناول الكثير من فيتامين A خلال فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبّب خشونة مع تساقط جزئي للشعر (بما فيها الحاجبان) وتشقُّق الشفاه وجفاف وخشونة الجلد.يُمكن أن يُؤدِّي الاستهلاك المزمن لجرعات كبيرة من فيتامين A إلى ضررٍ في الكبد.كما يمكن أن يسبّب عيوبًا خلقية عند الجنين. وتنطوي الأَعرَاضُ اللاحقة على الصُّدَاع الشديد والضعف العام.ومن الشائع المعاناة من ألمٍ في العظام والمَفاصِل، وخصوصًا بين الأطفال.يمكن أن تحدثَ الكسور بسهولة، وخصوصًا عند كبار السن.قد تنقص شهيَّة الأطفال، ويكون نموُّهم وتطوُّرهم غير طبيعي.ويمكن أن يشعروا بحِكَّةٍ جلديَّة.وقد يتضخَّم الكبدُ والطحال. هل تعلم... قد يؤدي تناول كميات كبيرة جدًّا من فيتامين A دفعةً واحدة إلى الشعور بالنعاس والتهيج والصُّدَاع والغثيان والقيء في غضون ساعات، يتبعها تقشُّر الجلد.يرتفع الضغط داخل الجمجمة، وخصوصًا عندَ الأطفال، ويحدث القيء.قد تحدث الغيبوبة والموت ما لم يُوقَف تناول فيتامين A. قد يؤدي الإيزوتريتينوين (مشتق من فيتامين A يُستخدم في علاج حب الشباب الشديد) في أثناء الحمل إلى حدوث عيوب خِلقية.لذلك، ينبغي ألا تتناول النساء الحوامل أو اللواتي في سنِّ الإنجاب فيتامين A بكميات تتجاوز الحدّ الأعلى الآمن (3,000 مكروغرام) وذلك لتفادي خطر العيوب الخِلقية.

تشخيص زيادة الفيتامين A الفحص السريري

اختبارات الدم يعتمد تشخيصُ سميَّّة فيتامين A بشكل رئيسي على الأَعرَاض.لتأكيد التَّشخيص، قد يوصي الأطباء بإجراء اختبارات دمويَّة لقياس مستوى فيتامين A أيضًا.