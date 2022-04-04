مقدمة في بيولوجيا الأنف والأذن والحنجرة

لمحة عامة عن الأذن والأنف والح... فيديو

تتوضع الأذنان والأنف والحنجرة بالقرب من بعضها البعض، وعلى الرغم من أن لكل منها وظيفة مستقلة، إلا أن تلك الوظائف ترتبط ببعضها بشكل أو بآخر.

تُعد الأذن والأنف من الأعضاء الحسية المسؤولة عن السمع والتوازن والشم.

أما الحنجرة (الحلق) فهي الممر الذي تعبر الأطعمة والسوائل من خلاله إلى المريء (الأنبوب الذي يصل بين الحلق والمعدة)، ويعبر الهواء من خلاله إلى الرئتين.

يمكن لأطباء الرعاية الأولية تشخيص وعلاج الاضطرابات التي تُصيب تلك الأعضاء، وتُحال الحالات الأعقد إلى الأطباء المختصين بأمراض الأنف والأذن والحنجرة (otolaryngologists).