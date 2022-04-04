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مقدمة في بيولوجيا الأنف والأذن والحنجرة

حسبDavid M. Kaylie, MS, MD, Duke University Medical Center
تمت مراجعته رمضان 1443 | المعدل صفر 1444

    تتوضع الأذنان والأنف والحنجرة بالقرب من بعضها البعض، وعلى الرغم من أن لكل منها وظيفة مستقلة، إلا أن تلك الوظائف ترتبط ببعضها بشكل أو بآخر.

    تُعد الأذن والأنف من الأعضاء الحسية المسؤولة عن السمع والتوازن والشم.

    أما الحنجرة (الحلق) فهي الممر الذي تعبر الأطعمة والسوائل من خلاله إلى المريء (الأنبوب الذي يصل بين الحلق والمعدة)، ويعبر الهواء من خلاله إلى الرئتين.

    يمكن لأطباء الرعاية الأولية تشخيص وعلاج الاضطرابات التي تُصيب تلك الأعضاء، وتُحال الحالات الأعقد إلى الأطباء المختصين بأمراض الأنف والأذن والحنجرة (otolaryngologists).

    الأنف والأذن والحنجرة

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