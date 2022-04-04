يتوضع الحلق (البلعوم) خلف الفم، أسفل التجويف الأنفي، وفوق المريء (الأنبوب الذي يصل بين البلعوم والمعدة) والقصبة الهوائية (الرغامى).يتألف من جزء علوي (البلعوم الأنفي)، وجزء أوسط (البلعوم الفموي)، وجزء سفلي (البلعوم الحنجري).والبلعوم هو ممر عضلي يعبر الطعام من خلاله إلى المريء ويعبر الهواء من خلاله أيضًا إلى الرئتين.وشأنه شأن الأنف والفم، يكون البلعوم مبطناً بغشاء مخاطي مكون من خلايا منتجة للمخاط تتبارز منها أهداب شعرية.عندما تعلق جزيئات الغبار ضمن المخاط، فإن هذه الأهداب تحملها نحو المريء ثم يَجرِي ابتلاعها.

اللوزتان هما كتلتان صغيرتان من الأنسجة تتوضعان على جانبي الجزء الخلفي من الفم، في حين تقع الغدانيات في الجزء الخلفي من التجويف الأنفي.تكون اللوزتان والغدانيات من أنسجة لمفاوية، وتساعد على مكافحة العدوى (انظر الشكل الجهاز اللمفي: المساعدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى).يكون حجم اللوزتين والناميات اللحمية أكبر في مرحلة الطفولة، ثم يتقلص حجمها تدريجيًا عبر سنوات الحياة.حتى عند الاستئصال الجراحي للوزتين والغدانيات بسبب انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم (عندما يتوقف التنفس بشكل مؤقت في أثناء النوم) أو بسبب العدوى المتكررة (التهاب اللوزتين والغدانيات)، فإن الجسم يمكنه الاستمرار في مكافحة العدوى بفضل بقية مكونات الجهاز المناعي المتوفرة لمكافحة العدوى.

اللهاة هي طية صغيرة من الأنسجة المرئية في الجزء الخلفي من البلعوم بين اللوزتين.يتباين طول اللهاة من شخص إلى آخر.تساعد اللهاة، كونها جزء من الحنك الرخو، على منع السوائل والأطعمة من الدخول إلى التجويف الأنفي في أثناء البلع، وتساعد على إصدار أصوات معينة في أثناء النطق.إذا كانت اللهاة طويلة جدًّا فقد تسبب الشخير وقد تساهم في إصابة الشخص بانقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم.

تتوضع الحنجرة في أعلى الرغامى، وتحتوي على الحبال الصوتية المسؤولة بشكلٍ رَئيسيَ عن إصدار الأصوات.عندما تسترخي الحنجرة تشكل الحبال الصوتية فتحة على شكل حرف V يمكن للهواء أن يمر من خلالها بحرية.أما عندما تتقلص الحنجرة، فإن الحبال الصوتية تهتز لمرور الهواء عبرها، مما يؤدي إلى إصدار صوت يمكن تعديله باللسان والأنف والفم لإخراج الأحرف والكلمات.

لسان المزمار هو طية غضروفية تتوضع فوق وأمام البلعوم.يُغطي لسان المزمار فتحة البلعوم في أثناء البلع لمنع الأطعمة والسوائل من الدخول إلى الرغامى.وهكذا، فإن لسان المزمار يحمي الرئتين.