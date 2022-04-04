تتكون الأذن الوسطى من طبلة الأذن وحجرة صغيرة مملوءة بالهواء تحتوي على ثلاث عظام صغيرة (عظيمات) تربط طبلة الأذن بالأذن الداخلية.تُسمّى هذه العظيمات بحسب أشكالها.يتصل عظم المطرقة مباشرة بطبلة الأذن.أما عظم السندان فهو العظم الأوسط الذي يتوضع بين عظم المطرقة وعظم الركاب، الذي يتوضع على النافذة البيضاوية.يتوضع عظم الركاب في النافذة البيضاوية ويغلقها بإحكام.تقوم العظيمات السمعية بتضخيم اهتزازات طبلة الأذن ميكانيكياً ونقلها إلى النافذة البيضاوية.

تحتوي الأذن الوسطى أيضًا على عضلات صغيرة.ترتبط عضلة موترة الطبلة بعظم المطرقة، وتساعد على ضبط وحماية الأذن.ترتبط العضلة الركابية بالعظم الركابي.تتقلص هذه العضلات عند سماع صوتٍ عالٍ، مما يحد من حركة العظيمات السمعية وبالتالي تخفيف شدة الصوت المسموع.تساعد هذه الاستجابة، التي تُعرف باسم المنعكس السمعي، على حماية الأذن الداخلية من الضرر الذي قد تلحقه بها الأصوات العالية.

النفير (نفير أوستاش) هو أنبوب صغير يربط الأذن الوسطى بالمجرى الهوائي في الجزء الخلفي من الأنف (البلعوم الأنفي).يسمح هذا الأنبوب للهواء بالدخول إلى الأذن الوسطى (خلف طبلة الأذن).يساعد النفير، الذي ينفتح عند البلع، على الحفاظ على ضغط هواء متساو على جانبي طبلة الأذن ويمنع السوائل من التراكم في الأذن الوسطى.إذا كان ضغط الهواء غير متساوٍ على جانبي طبلة الأذن، فقد يؤدي ذلك إلى انتفاخ طبلة الأذن أو تراجعها، وهو ما قد يُسبب ألمًا أو مشاكل في السمع.يمكن للبلع أو نفخ الهواء مع سد الأنف والفم أن يساعد على تخفيف الضغط عن طبلة الأذن الناجم عن التغيرات المفاجئة في ضغط الهواء، كما يحدث عند ركوب الطائرات.تؤدي عدوى المجاري التنفسية العليا (مثل الزكام الشائع) إلى التهاب وانسداد نفير أوستاش، مما يُؤدي إلى عدوى في الأذن الوسطى أو تبدل ضغط الهواء بداخلها بسبب ارتباطها بنفير أوستاش، مما يُسبب الألم.