آثار الشيخوخة على الأذنين والأنف والحنجرة

تؤثر الشيخوخة بدرجات مختلفة في وظائف الأذنين والأنف والحنجرة.تنجم آثار الشيخوخة عن عوامل كثيرة، مثل الاهتراء الناجم عن الإفراط في استخدام الصوت، والتعرض للضجيج الصاخب، والتأثير التراكمي للعدوى، فضلا عن تأثير المواد الإدمانية مثل المخدرات والكحول والتبغ.يتأثر بعضُ الأشخَاص بدُوار الحركة أكثر من الآخرين.

من الشائع أيضًا الإصابة بالفقدان التدريجي للسمع (الصمم الشيخوخي)، وخاصة بالنسبة للأصوات ذات الحدة العالية.يُعد ضعف السمع من الحالات الشائعة بين المسنّين، والتي يزداد خطر الإصابة بها مع التقدم أكثر في السن.تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 25% من الأشخاص في عمر سن 65 عامًا فما فوق يعانون من ضعف السمع.وتصل النسبة إلى 33% عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فما فوق.يؤثر ضعف السمع على قدرة الشخص على فهم الكلام.يمكن للوسائل المساعدة على السمع أن تساعد العديد من المصابين بضعف السمع على السمع بشكل أفضل.

ومن الحالات المرضية الشائعة أيضًا في الشيخوخة خلل التوازن الدهليزي والرنين في الأذنين (الطنين).تحدث التغيرات المرضية بسبب التراجع التدريجي في صحة أو كفاءة البنى التشريحية داخل الأذن التي تساعد على السمع أو حفظ التوزان، أو بسبب تطور ورم أو حالة مرضية.

قد يتراجع الإحساس بالشم مع التقدم في السن.يؤثر التراجع في حاسة الشم على حاسة التذوق، فلا تبدو الأطعمة دائمًا بنفس المذاق (انظر أيضًا التغيرات الجسدية مع التقدم في العمر: الفم والأنف).

كما تحدث بعض التغييرات في الصوت مع التقدم في السن.قد تتصلب أنسجة الحنجرة، مما يُؤثِّر في حدة ونوعية الصوت وتؤدي إلى بحة فيه.قد تؤدي التغيرات في أنسجة الحلق (البلعوم) إلى تسرب الطعام أو السوائل إلى القصبة الهوائية في أثناء البلع (استنشاق).وإذا كانت الحالة شديدة، فقد تؤدي للإصابة بذات الرئة (الالتهاب الرئوي).