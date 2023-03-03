خلل التصويت التشنُّجي spasmodic dysphonia هو الشد اللاإرادي للعضلات في الحنجرة التي تتحكم في الحبال الصوتية، مما يؤدي إلى صوت غير طبيعي.

في خلل التصويت التشنجي، قد لا يكون الشخص قادرًا على الكلام أو قد يبدو صوته متوتراً، أو متهدجاً، أو أجشًا، أو هامسًا، أو نفضياً، أو مثل الصرير، أو متقطعًا، أو مشوشاً، ويكون من الصعب فهمه.لا يعلم الأطباء حتى الآن ما الذي يُسبب خلل التصويت التشنُّجي، والذي يكون أكثر شُيُوعًا بين سن 30 و 50 عامًا، كما يكون أكثر شيوعًا عند النساء.يعتقد الأطبَّاء أنَّه قد يكون أحد أشكال خلل التوتر، وهو أحد أنواع اضطرابات الحركة، ويشتمل على تقلص لا إرادي لعضلات مختلفة في الجسم.

هناك ثلاثة أنواع من خلل التصويت التشنجي:

خَلَلُ التَّصويت التَشَنُّجِيّ المُقرِّب

خَلَلُ التَّصويت التَشَنُّجِيّ المُبعِّد

خلل التصويت التشنجي المقرب المختلط

في Inخلل التصويت التشنُّجي المقرب، تتشنج العضلات الحنجرية وتتقارب الحبال الصوتية من بعضها، وعادة ما يحدث ذلك عند نطق أحرف العلة في بداية الكلمات (آ، و، ي)، مما يؤدي إلى صوت مضغوط أو متوتر.يوفر حقن توكسين البوتولينوم في عضلات الحنجرة تحسنًا يستمر حتى ثلاثة أشهر لدى معظم الأشخاص.ونظرًا إلى أنَّ تأثير الحقن يكون مؤقتًا، فينبغي تكرار الحقن للحفاظ على التحسن.تُعد الجراحة خيارًا علاجيًا أيضًا في بعض الحالات.

في Inخلل التصويت التشنُّجي المُبعِّد، تُسبب التشنجات تباعد الحبال الصوتية بعيدًا عن بعضها، مما يجعل الصوت ضعيفًا وهامسًا.يمكن لحقنُ ذِيفَان الوَشيقِيَّة في عضلات حنجرية محددة أن يؤدي إلى تحسن مؤقَّت.تُعد الجراحة خيارًا علاجيًا أيضًا في بعض الحالات.

في خلل التصويت التشنجي المختلط ، قد تظهر لدى الأشخاص أعراضُ كلا النوعين من خلل التصويت التشنُّجي المقرب والمبعد بدرجاتٍ متفاوتة وفي أوقاتٍ مختلفة.