القيلات الحنجرية هي تجيّب خارجي (اندلاق) للغشاء المخاطي في جزء من الحنجرة.

قد تتبارز القيلات الحنجرية إلى الداخل، ممَّا يؤدِّي إلى بحة في الصوت وإعاقة مجرى الهواء، أو تتبارز إلى الخارج، ممَّا يؤدي إلى كتلة مرئية في الرقبة.تمتلئ القيلات الحنجرية بالهواء، وقد تتوسع أكثر عندما يزفر الشخص الهواء بقوة مع تعمد إغلاق الفم ومنخري الأنف.تشيع الإصابة بالقيلات الحنجرية عند الموسيقيين الذين يمارسون العزف على الآلات الموسيقية الهوائية.

وعند إجراء التصوير المقطعي المحوسب (CT)، تبدو الحنجرة على نحو أملس وبيضوية الشكل.قد تُصاب القيلات الحنجرية بالعدوى أو تمتلئ بسائل شبيه بالمخاط، وعادة ما يتم تصريف السائل منها أو استئصالها جراحيًا.