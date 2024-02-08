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كيسة تورنفالد

حسبClarence T. Sasaki, MD, Yale University School of Medicine
تمت مراجعته رجب 1445

كيسة تورنفالد Tornwaldt cyst هي كيسة نادرة وغير سرطانية (حميدة) تنشأ في الخط المنصف للبلعوم الأنفي، ويمكن أن تُصاب بالعدوى.

    تتشكل كيسة تورنوالد Tornwaldt في البلعوم الأنفي، الذي يشمل المنطقة من الجزء الخلفي من ممر الأنف إلى الحنك الرخو، عند نقطة التقاء الممر الأنفي بالحلق. قد تُصاب الكيسة بالعدوى، ممَّا يؤدي إلى تشكل القيح مع الإحساس بطعمٍ سيء وانبعاث رائحة كريهة من الفم، وانسداد النفير (الأنبوب الذي يصل الأذن الوسطى مع الممرات الأنفية)، والتهاب في الحلق.

    تحديد موضع البلعوم الأنفي

    لتشخيص كيسة تورنفالد، يقوم الأطباء عادةً بإدخال أنبوب مُعاينة مَرِن عبر الأنف (يُسمَّى منظار البلعُوم الأنفيّ nasopharyngoscope).ولتأكيد تَّشخيص كيسة تورنفالد، يستخدم الأطباء اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعيّ المُحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسيّ.

    قد تُستأصل الكيسة، أو يمكن إجراء توخيف (marsupialization).يُشبِهُ التوخيف قلب الكيسة نحو الخارج.يقوم الأطباءُ بإجراء شقٍّ صغيرٍ في الكيسة، ويطوون الحواف المقطوعة للكيسة نحو الخلف وخياطتها بهدف تشكيل فتحة دائمة في الكيسة.بهذا الشكل يمكن تصريف الكيسة كلما احتاج الأمر لذلك.ويقُوم به الأطباءُ في غرفة العمليات.قد يكون من الضروري اللجوء إلى التخدير العام في بعض الأحيان.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.