عدوى الحيز تحت الفك السفلي هي عدوى بكتيرية تصيب الأنسجة الموجودة أسفل الفم.
يمكن لعدوى المسافة تحت الفك السفلي أن تسبب الألم العفوي والألم بالجس تحت اللسان و/أو تحت الفك، والتورم الذي يسد المجرى التنفسي.
يمكن للأطباء عادة تشخيص عدوى المسافة تحت الفك السفلي عن طريق فحص الفم، ولكن التصوير المقطعي المحوسب يكون ضروريًا في بعض الأحيان.
يقوم الأطباء بإدخال أنبوب التنفس للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا ويُعطون المضادات الحيوية.
يمكن للبكتيريا أن تنتشر من الأسنان السفلية المصابة إلى الأنسجة تحت وحول اللسان.ويزداد خطر هذه العدوى عند الأشخاص الذين يعانون من تدني مستوى الصحة الفموية، والأشخاص الذين قُلع لديهم أحد الأسنان أو يعانون من كسور في الفك.تسبب العدوى تورمًا يمكن أن يسد المجرى التنفسي ممَّا يسبِّب صعوبة في التنفُّس وأحيَانًا الموت.
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أعراض عدوى المسافة تحت الفك السفلي
يشكو المصاب بعدوى المسافة تحت الفك السفلي من الألم العفوي والألم بالجس تحت اللسان و/أو تحت الفك.يزداد الألم سوءًا مع فتح الفم أو البلع.
تُعد الحمى والقشعريرة من الأعراض الشائعة.
وفي وقت لاحق، يتفاقم التورم، مما قد يسبب سيلان اللعاب، وقد يصدر الأشخاص صوتًا (مثل الشهق أو اللهاث) عندما يستنشقون (يُسمَّى الصرير التنفسي).بمجرد حدوث التورم، قد يحدث الانسداد في المجرى التنفسي والموت في غضون ساعات.
تشخيص عدوى المسافة تحت الفك السفلي
تقييم الطبيب
التصوير المقطعي المحوسب أحيانًا
يمكن للطبيب عادة تشخيص عدوى المسافة تحت الفك السفلي عن طريق فحص الفم.
إذا لم تكن نتائج الفحص أكيدة، فقد يُجرى التصوير المقطعي المحوسب (CT).ولكن، إذا وجد الطبيب بأن المجرى التنفسي يأخذ بالانسداد أو على وشك الانسداد، فقد يبدأ بالعلاج فورًا ويؤجل إجراء التصوير المقطعي.
علاج عدوى المسافة تحت الفك السفلي
إدخال أنبوب تنفسي، ومن ثم إجراء عملية جراحية لتصريف المنطقة المصابة بالعدوى
المضادَّات الحيوية
ينبغي علاج عدوى المسافة تحت الفك السفلي بسرعة لمنع انسداد مجرى الهواء.
يصطحب الأطباء الشخص إلى غرفة العمليات، حيث يُستخدم أنبوب مشاهدة رفيع ومرن (ليفي بصري) للمساعدة في توجيه أنبوب التنفُّس البلاستيكي من خلال الأنف إلى القصبة الهوائية (الرغامى) للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا.بعد ذلك يقوم الأطباء بفتح المنطقة المصابة جراحيًا للسماح للقيح بالتصريف.
إذا تعذر وضع أنبوب التنفس، يجري بضع القصبة الهوائية.
تعطى المضادَّات الحيوية مثل سيفيترياكسون وكليندامايسين عن طريق الوريد.