عدوى المسافة تحت الفك السفلي

يشكو المصاب بعدوى المسافة تحت الفك السفلي من الألم العفوي والألم بالجس تحت اللسان و/أو تحت الفك.يزداد الألم سوءًا مع فتح الفم أو البلع.

تُعد الحمى والقشعريرة من الأعراض الشائعة.

وفي وقت لاحق، يتفاقم التورم، مما قد يسبب سيلان اللعاب، وقد يصدر الأشخاص صوتًا (مثل الشهق أو اللهاث) عندما يستنشقون (يُسمَّى الصرير التنفسي).بمجرد حدوث التورم، قد يحدث الانسداد في المجرى التنفسي والموت في غضون ساعات.