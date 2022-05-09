قد يُصاب لسان المزمار في بعض الأحيان بعدوى بكتيرية، عادة ما تكون المستدمية النزلية Haemophilus influenzae من النوع B.

يكون التهاب لسان المزمار المرتبط بالمستدمية النزلية Haemophilus influenzae أكثر شُيُوعًا بين الأطفال، ولكن التطعيم الروتيني ضد المُستدمية Haemophilus قد قضى تقريبًا على هذه العدوى لدى الأطفال.في الوقت الحالي تحدث أكثر حالات التهاب لسان المزمار عند البالغين.ولكن، من المحتمل أن يُصاب الأطفال بالتهاب لسان المزمار الناجم عن عدوى بكتيرية أخرى، كما يمكن للكبار والأطفال غير الملقحين الإصابة بعدوى المستدمية النزلية Haemophilus influenzae من النوع B.

قد يؤدي التورم الناجم عن هذه العدوى إلى انسداد مجرى الهواء وصعوبة التنفُّس، وبالتالي الموت.وبما أن المجرى الهوائي عند الأطفال يكون أصغر من المجرى الهوائي عند البالغين، فإن التهاب لسان المزمار يكون أكثر خطورة بكثير عند الأطفال، كما يمكن أن يكون قاتلاً عند البالغين أيضًا.

غالبًا ما ينجم التهاب لسان المزمار عند الأطفال عن عدوى بكتيرية في مجرى الدَّم (تجرثم الدم)، والتي قد تنتشر أيضًا إلى الرئتين، والمَفاصِل، والغشاء الذي يغلف الدماغ (السحايا)، والكيس حول القلب، أو الأنسجة تحت الجلد.