التهاب النسيج الخلوي اللوزي هو عدوى بكتيرية تُصيب الأنسجة حول اللوزتين.الخراج اللوزي هو تجمع للقيح وراء اللوزتين.

في بعض الأحيان، تنتشر البكتيريا التي تصيب الحلق عميقًا في الأنسجة المحيطة.

وتشمل الأَعرَاض النموذجية كلاً من التهاب الحلق، والألم عند البلع، والحمى، والتورم، والاحمرار.

ويستند التَّشخيص على فحص الحلق وأحيَانًا نتائج الفحوص الشعاعية.

تساعد المضادَّات الحيوية على القضاء على العدوى.

يجري تصريف القيح من الخراج بواسطة إبرة أو من خلال شق جراحي صغير.

(بالنسبة لالتهاب اللوزتين، انظر عدوى الحلق.)

يمكن في بعض الأحيان للبكتيريا التي تصيب الحلق (عادة العقديات والمكورات العنقودية) أن تنتشر بشكل أعمق في الأنسجة المحيطة.تسمى هذا الحالة بالتهاب النسيج الخلوي.

إذا ازدادت أعداد البكتيريا بشكل كبير فقد يتشكل تجمع قيحي (خراج).قد يتشكل الخراج بجانب اللوزتين (خراج حول لوزي) أو في جانب الحلق (خراج مجاور للبلعوم).عادة ما يتبارز الخراج حول اللوزي نحو الحلق، في حين قد يتبارز الخراج المجاور للبلعوم باتجاه الرقبة.يكون الخراج المجاور للبلعوم أكثر تمدداً وخطورة من الخراج حول الذروي.

يُعد التهاب النسيج الخلوي اللوزي والخراجات اللوزية الشكل الأكثر شيوعًا بين البالغين والشباب في مقتبل العمر.

أعراض التهاب النسيج الخلوي اللوزي والخراج اللوزي يُسبب التورم الناجم عن التهاب النسيج الخلوي اللوزي أو الخراج اللوزي ألمًا شديدًا عند البلع يتشعع غالبًا نحو الأذن.يشكو المصابون من التهاب حلق شديد، وإعياء، وحمى، وقد يعمدون إلى إمالة رؤوسهم باتجاه الخراج لتخفيف الألم.كما إن تشنجات عضلات المضغ تجعل فتح الفم أمرًا صعبًا ( ضزز trismus). يُسبب التهاب النسيج الخلوي احمرارًا وتورمًا فوق اللوزتين وعلى الحنك الرخو. الخراج الصفاقي الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY يمكن للخراجات حول اللوزية وبعض الخراجات المجاورة للبلعوم دفع اللوزتين نحو الأمام.تتورم اللهاة (التبارز الصغير الرخو الذي يتدلى في الجزء الخلفي من الحلق) وقد تندفع إلى الجانب المقابل للخراج.وتشمل الأَعرَاض الشائعة الأخرى صوت "البطاطا الساخنة" (يتكلم المريض كما لو كان يضع شيئًا ساخنًا في فمه)، وسيلان اللعاب، واحمرار اللوزتين، والبقع البيضاء (المُفرَزات)، وتضخم العُقَد اللِّمفِية في الرقبة، ورائحة الفم الكريهة (البَخر الفموي).

تشخيص التهاب النسيج الخلوي اللوزي والخراج اللوزي تقييم الطبيب

في بعض الأحيان التصوير المقطعي أو بالأمواج فوق الصوتية

قد يعمد الطبيب أحيَانًا إلى إدخال إبرة للتحقق من وجود خراج يقوم الطبيب بوَضع التَّشخيص بناءً على فحص ومعاينة الحلق. لا تُجرِى اختبارات في العادة، ولكن إذا لم يكن الطبيب متأكدًا من وجود أو عدم وجود خراج مجاور للحنجرة، فقد يلجأ للتصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بتخطيط الصدى. إذا اشتبه الطبيب بوجود خراج حول اللوزة، فقد يقوم بإدخال إبرة في اللوزة ويحاول سحب القيح بواسطتها.