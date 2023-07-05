عدوى الأنف البكتيرية

هو حالة عدوى طفيفة تُصيب فتحة الأنف، يُطلق عليها اسم التهاب الدهليز الأنفي، قد تؤدي إلى الإصابة ببثور في قاعدة شعيرات الأنف (التهاب الجريبات)، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى تقشر البشرة حول منخري الأنف.تنجم هذه الحالة عادة عن البكتيريا Staphylococcus.قد تنجم العدوى عن نكش الأنف أو المبالغة في زفر المخاط من الأنف، وقد تؤدي إلى تشكل قشور مزعجة تنزف عند إزالتها.

عادةً ما يُستخدم مرهم موبيروسين لعلاج التهاب الدهليز الأنفي.قد يتطلب الأمر استخدام المرهم لعدة أسابيع.