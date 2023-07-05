السلائل الأنفية هي تبارزات نسيجية من الغشاء المخاطي للأنف.

تكون السلائل الأنفية أكثر عرضة للتطور عند الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو.

تنجم بعض أَعرَاض السلائل عن الانسداد والاحتقان الأنفي.

يضع الطبيب تشخيصه للسلائل الأنفية بناءً على سماتها المميزة.

يمكن للكورتيزون أن يساعد على تقليص حجم السلائل أو القضاء عليها، ولكن ينبغي في بعض الأحيان استئصال السلائل جراحيًا.

السلائل هي زوائد لحمية على شكل دمعة، تتشكل حول الفتحات المؤدية إلى الجيوب.تأخذ السليلة الناضحة شكلًا يشبه العنب المقشر الخالي من البذور.وعلى العكس من السلائل في القولون أو المثانة، فإن سلائل الأنف ليست ذات طبيعة ورمية، ولا تشير إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.حيث إن هذه السلائل تعكس مجرد وجود التهاب، على الرغم من احتمال وجود تاريخ عائلي للمشكلة.

السلائل الأنفية الصورة مصدر الصورة: Bechara Ghorayeb, MD.

يمكن للسلائل أن تتطور في أثناء العدوى في الأنف أو الجيوب، وقد تختفي بعد انحسار العدوى، أو قد تبدأ ببطء وتستمر.كما يمكن للسلائل الأنفية أن تتشكل في حال وجود جسم أجنبي في الأنف.بعض الأشخاص الذين تكون لديهم حساسية تجاه الأسبرين أو غيره من الأدوية المُضادَّة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) يشكون من مزيج من الربو والاحتقان الأنفي والجيبي المزمن والسلائل الأنفية.من غير الواضح طبيعة العلاقة التي تربط بين السلائل الأنفية والحساسية وباقي أعراض السبيل الهضمي.يمكن للأشخاص الذين يُعانون من السلائل الأنفية أن تتطور لديهم عدوى في الجيوب إذا أعاقت السلائل تصريف المفرزات من الجيوب.في حالاتٍ نادرةٍ، يُصاب الأشخاص بالبواغ الأنفي rhinosporidiosis (عدوى في الأنف تتميز بسلائل نازفة)، وهو ما قد يُسبب: التهاب الأنف المزمن.

أعراض السلائل الأنفية لا يدرك الكثير من الأشخاص أنَّ لديهم سلائل أنفية، على الرغم من أنهم قد يكونون مصابين بها فعلاً العُطَاس

احتقان الأنف

الانسداد

تصريف السوائل إلى الحلق (التقاطر الأنفي الخلفي postnasal drip)

الألم الوجهي

خروج كميات كبيرة من المفرزات من الأنف

فقدان حاسة الشم (ansomia)

تدني القدرة على الشم (hyposmia)

الحكَّة حول العينين

العّدوى المزمنة في الجيوب

تشخيص السلائل الأنفيَّة تَقيِيم الطَّبيب

الخزعة في بعض الأحيان يضع الطبيب تشخيصه للسلائل الأنفية بناءً على سماتها المميزة. يمكن للطبيب إجراء خزعة للسليلة بهدف التأكد من أنها ليس سرطانًا.