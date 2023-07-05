القطن، والورق، والحصى، والخرز، والبذور، والمكسرات، والحشرات، والبطاريات الصغيرة، وحبات الفول، ليست سوى أمثلة محدودة عن الأشياء التي قد توضع في الأنف من قبل الأطفال، أو الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، أو الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية.قد يضع هؤلاء الأشخاص أجسامًا مماثلًة في آذانهم أيضًا (انظر انسداد الأذن).

تكون الأجسام الغريبة في الأنف مصدر قلق خاص لأنها قد تسد المجرى التنفسي، وقد تسبب العدوى، وقد يكون من الصعب إزالتها.غالبًا ما يخشى الأطفال الاعتراف بأنهم وضعوا أجسامًا غريبًة في أنوفهم.وقد لا يُدرك الآباء وجود المشكلة إلا عندما يشكو الطفل من نزف أنفي مستمر، أو سيلان أنفي، أو خروج مفرزات ذات رائحة كريهة، أو عندما يعاني الطفل من صعوبة في التنفُّس على جانب واحد فقط من الأنف.

ويضع الطبيب تشخيصه بناءً على ملاحظة شخص آخر لقيام الشخص بدفع جسم غريب إلى داخل الأنف، أو بناءً على الفحص باستخدام أداة لتوسيع فتحة الأنف (موسع الأنف).

يستخدم الطبيب مخدرًا موضعيًا ويحاول إزالة الجسم باستخدام موسع وملقط.إذا لم تُجدِ هذه التدابير نفعًا، فقد يحتاج الطبيب إلى تركين الشخص أو تخديره تخديرًا عامًا لإزالة الجسم الغريب.