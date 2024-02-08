انسداد الأذن

لإزالة شمع الأذن، قد يستخدم الطبيب:

مجرفة شمع الأذن Earwax curet - وهي أداة مزوّة بعروة في نهايتها

جهاز شفط

يمكن لهذه الأساليب أن تكون أسرع وأكثر أمانًا بالمقارنة مع استخدام الماء لشطف الشمع خارج الأذن (الري).يمكن في بعض الأحيان إجراء غسيل الأذن باستخدام عامل كيميائي لتليين شمع الأذن.لا يستطب غسل الأذن إذا كان الشخص يشكو من انثقاب في طبلة الأذن، وذلك لأن الماء قد يصل إلى الأذن الوسطى (مساحة مملوءة بالهواء على الجانب الآخر من طبلة الأذن) ويُسبب عدوى فيها.وبشكل مشابه، لا يُستطب غسل الأذن في حال خروج أية مفرزات من الأذن وذلك لأن المفرزات قد تكون قادمة من خلال ثقب في طبلة الأذن.كما لا يستطب غسل الأذن عند الأشخاص المصابين بعدوى في الأذن، أو السكّري، أو أي اضطراب يمكن أن يضعف الجهاز المناعي، أو الأشخاص الذين سبق لهم الخضوع لمعالجة شعاعيَّة للرأس والعنق، أو الأشخاص المصابين بتشوهات معينة في قناة الأذن، أو الأشخاص الذين يتناولون مميعات للدم.يمكن إزالة المفرزات من الأذن بشكل أكثر أمانًا باستخدام أجهزة شفط صغيرة واستعمال مكبر بصري.

تساعد بعض المواد المذيبة (مثل دوكوسات الصوديوم السائلة liquid docusate sodium، أو بيروكسيد الهيدروجين، أو الغليسرين، أو الزيوت المعدنية) على تليين شمع الأذن قبل أن يحاول الطبيب إزالته.ولكن لا يمكن استخدام هذه المذيبات على المدى الطويل، لأنها تهيج الجلد أو تسبب الحساسية في قناة الأذن.كما ينبغي على الناس عدم محاولة إزالة شمع الأذن في المنزل باستخدام الأعواد القطنية، أو دبابيس الشعر، أو أقلام الرصاص، أو أي وسيلة أخرى.إذ إن هذه المحاولات لا تؤدي عادة سوى لدفع شمع الأذن عميقاً في قناة الأذن، وقد تلحق الضرر بطبلة الأذن.إن وضع شموع مضاءة في الأذن ليس إجراءًا فعَّالًا ولا آمنًا لإزالة شمع الأذن (الصملاخ).يوصى بشدة بعدم اللجوء إلى هذه الممارسة

قد تتطلب حالات بعض الأشخاص التنظيف الروتيني للقناة السمعية عند الطبيب، وذلك بسبب ضيق القناة، أو لزوجة أو سماكة شمع الأذن أو الإصابة بحالة جلدية مزمنة في قناة الأذن.