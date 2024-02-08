المضادَّات الحيوية والستيرويدات القشرية

إزالة الأجسام الغريبة، وخاصة أقراط الأذن التي تخترق جزءًا من غضروف الصيوان

الكمادات الدافئة، وشق الدمامل جراحيًا وتصريف القيح منها

مسكنات الألم

يعالج الأطباء التهاب سمحاق الغضروف بمضادَّات حيوية (على سبيل المثال من زمرة الفلوروكينولونات—مثل سيبروفلوكساسين)، بالإضافة إلى الستيرويدات القشرية عن طريق الفم.يعتمد اختيار المضادات الحيوية على مدى خطورة العدوى ونوع البكتيريا المسببة لها.

يقوم الطبيب بإزالة أية أجسام غريبة، مثل الأقراط أو الأشواك.

إذا كان الشخص يعاني من وجود خراج (تجمع قيحي)، فسوف يعمد إلى شقه جراحيًا لتصريف القيح منه، وتمكين الدم من الوصول إلى الغضروف مَرَّةً أخرى، وترك مُفجّر صغير (شريط مطاطي) في مكانه لمدة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة.تُعطى المضادَّات الحيوية عن طريق الفم.قد يكون من المفيد أيضًا تطبيق كمادات دافئة.قد يعمد الطبيب أيضًا إلى إجراء غرز جراحية تربط سمحاق الغضروف بالغضروف للتأكد من أنه يتعافى بشكل صحيح وبالتالي تجنب تشوه الأذن الخارجية.

وقد يصف الطبيب أيضًا مسكنات الألم.