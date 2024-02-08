التهاب سمحاق الغضروف هو التهاب أو عدوى النسج التي تغطي غضروف الجزء الخارجي من الأذن (صيوان الأذن).
قد ينجم التهاب سمحاق الغضروف عن
الحُروق
لدغات الحشرات
ثقب الأذن عبر الغضروف
العمل الجراحي في الأذن
دملة في الأذن
انتشار العدوى من سطح الصيوان
تميل العدوى للحدوث أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التهابية، مثل الوُرام الحبيبي المترافق مع التهاب الأوعية، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، والأشخاص الذين يعانون من داء السكري.
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أعراض التهاب سمحاق الغضروف
الأَعراض الأولى للعدوى هي الاحمرار، والألم، والتورم في الأذن.قد يشتكي الشخص من حمى.يتراكم الصديد بين الغضروف وطبقة النسيج الضام المحيطة به (perichondrium).قد يؤدي القيح أحيانًا إلى منع وصول التغذية الدَّموية إلى الغضروف، مما يؤدي إلى تخريبه وتشوه الأذن (تسمى الأذن القرنبيطية).قد يكون التهاب سمحاق الغضروف مخربًا للنسج، ومعاودًا، ويستمر لفترة طويلة.
علاج التهاب سمحاق الغضروف
المضادَّات الحيوية والستيرويدات القشرية
إزالة الأجسام الغريبة، وخاصة أقراط الأذن التي تخترق جزءًا من غضروف الصيوان
الكمادات الدافئة، وشق الدمامل جراحيًا وتصريف القيح منها
مسكنات الألم
يعالج الأطباء التهاب سمحاق الغضروف بمضادَّات حيوية (على سبيل المثال من زمرة الفلوروكينولونات—مثل سيبروفلوكساسين)، بالإضافة إلى الستيرويدات القشرية عن طريق الفم.يعتمد اختيار المضادات الحيوية على مدى خطورة العدوى ونوع البكتيريا المسببة لها.
يقوم الطبيب بإزالة أية أجسام غريبة، مثل الأقراط أو الأشواك.
إذا كان الشخص يعاني من وجود خراج (تجمع قيحي)، فسوف يعمد إلى شقه جراحيًا لتصريف القيح منه، وتمكين الدم من الوصول إلى الغضروف مَرَّةً أخرى، وترك مُفجّر صغير (شريط مطاطي) في مكانه لمدة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة.تُعطى المضادَّات الحيوية عن طريق الفم.قد يكون من المفيد أيضًا تطبيق كمادات دافئة.قد يعمد الطبيب أيضًا إلى إجراء غرز جراحية تربط سمحاق الغضروف بالغضروف للتأكد من أنه يتعافى بشكل صحيح وبالتالي تجنب تشوه الأذن الخارجية.
وقد يصف الطبيب أيضًا مسكنات الألم.