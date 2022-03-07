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لمحَة عامة عن الأذن الوُسطَى

حسبRichard T. Miyamoto, MD, MS, Indiana University School of Medicine
تمت مراجعته شعبان 1443

    تتكون الأذنُ الوسطى من طبلة الأذن (الغشاء الطبلي) وحُجيرة مملوءة بالهواء تحتوي على سلسلة من ثلاثة عظام صغيرة (العُظَيمات) تصِلُ طبلة الأذن بالأذن الداخلية (انظر الأذن الوسطى).تعمل الأذنُ الوسطى مثل مُضخِّمٍ للصوت، بينما تعمل الأذن الداخلية مثل محوِّل للصوت، حيث تُغيِّر موجات الصوت الميكانيكية إلى إشارة كهربائية يَجرِي إرسالها إلى الدماغ عن طريق عصب السمع (العصب السمعيّ القوقعيّ).

    تُسبِّبُ اضطراباتُ الأذن الوسطى والداخلية العديدَ من الأَعرَاض نفسها، وقد يُسبِّبُ الاضطرابُ في الأذن الوسطى اضطرابًا في الأذن الدَّاخلية، والعكس صحيح.

    ويمكن أن تحدثَ اضطرابات الأذن الوسطى للأسباب التالية:

    عادةً ما يستنِدُ الأطباءُ في التَّشخيص إلى الأعراض عندَ الأشخاص والفحص البدنيّ.يتفحَّص الأطباء قناةَ الأذن وطبلة الأذن بمنظار الأذن، ويقومون باختبارات السَّمع عادةً،كما يتفحَّصون الأنفَ والأجزاء العلوية والمتوسطة من الحلق للتحرِّي عن العدوى والحساسية والأورام.

    نظرة داخل الأذن

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.