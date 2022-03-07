لمحَة عامة عن الأذن الوُسطَى

تتكون الأذنُ الوسطى من طبلة الأذن (الغشاء الطبلي) وحُجيرة مملوءة بالهواء تحتوي على سلسلة من ثلاثة عظام صغيرة (العُظَيمات) تصِلُ طبلة الأذن بالأذن الداخلية (انظر الأذن الوسطى).تعمل الأذنُ الوسطى مثل مُضخِّمٍ للصوت، بينما تعمل الأذن الداخلية مثل محوِّل للصوت، حيث تُغيِّر موجات الصوت الميكانيكية إلى إشارة كهربائية يَجرِي إرسالها إلى الدماغ عن طريق عصب السمع (العصب السمعيّ القوقعيّ).

تُسبِّبُ اضطراباتُ الأذن الوسطى والداخلية العديدَ من الأَعرَاض نفسها، وقد يُسبِّبُ الاضطرابُ في الأذن الوسطى اضطرابًا في الأذن الدَّاخلية، والعكس صحيح.

ويمكن أن تحدثَ اضطرابات الأذن الوسطى للأسباب التالية:

عادةً ما يستنِدُ الأطباءُ في التَّشخيص إلى الأعراض عندَ الأشخاص والفحص البدنيّ.يتفحَّص الأطباء قناةَ الأذن وطبلة الأذن بمنظار الأذن، ويقومون باختبارات السَّمع عادةً،كما يتفحَّصون الأنفَ والأجزاء العلوية والمتوسطة من الحلق للتحرِّي عن العدوى والحساسية والأورام.

منظار الأذن الصورة CAIA IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY