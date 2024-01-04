تصلب الأذن Otosclerosis

يؤدي تصلب الأذن إلى تشكُّل عظام غير طبيعية وتراكمها في عظام الأذن.يؤثر العظم غير الطبيعي في انتقال الصوت من الأذن الوسطى إلى الأذن الداخلية.

في تصلب الأذن، غالبًا ما تكون المنطقةُ المتأثرة هي المنطقة المحيطة بعظم الركاب (واحد من ثلاثة عظام تربط طبلة الأذن بالأذن الداخلية). نتيجة لذلك، لا يمكن لعظم الركاب أن يتحرك بسهولة، وهو ما ينجم عنه نقص السمع التدريجي.

يميل تصلب الأذن إلى أن يسري في العائلات، وتكون نصف حالاته موروثة.يكون لدى الأطفال احتمال 25٪ للإصابة بتصلب الأذن إذا كان أحد الوالدين مصابًا به، واحتمال 50٪ للإصابة بتصلب الأذن إذا كان كلا الوالدين مصابًا به.

أعراض تصلب الأذن يعاني حوالي 10% فقط من المصابين بتصلب الأذن من فقدان السمع.عادةً ما يصبح فقدان السمع واضحًا خلال مرحلة المراهقة المتأخرة أو البلوغ المبكِّر.يحدث فقدان السمع في حالات نادرة بعمر 7 أو 8 سنوات. عادةً ما يحدث تصلب الأذن في أذنٍ واحدة، على الرغم من أن أكثر من نصف الأشخاص تظهر لديهم أعراض في كلتا الأذنين.يعدُّ فقدان السمع العرض الأكثر شيوعًا.قد يكون هذا الفقدان تدريجيًا.بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص، تكون العلامة الأولى لتصلب الأذن هي مشكلة في سماع الأصوات ذات النبرة المنخفضة أو الهمسات.يعاني بعض الأشخاص المصابين بتصلب الأذن أيضًا من طنين (رنين أو أزيز في الأذن) ومن الدوخة في حالات نادرة جدًا.

تشخيص تصلب الأذن عادةً ما يَجرِي تشخيص تصلب الأذن من قبل اختصاصي في اضطرابات السمع.تساعد الاختبارات السمعية (مثل قياس الطبلة) الأطباء على تحديد سبب فقدان السمع، وتحديد الاختبارات الإضافية الضرورية.قد يُجرى التصوير المقطعي المحوسب في بعض الأحيان.