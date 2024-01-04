انثِقابُ طبلة الأُذن

قد تتعرَّض طبلة الأذن إلى الانثقاب عند إدخال أجسام إلى الأذن مثل أعواد القطن، أو دُخول أجسامٍ إلى الأذن من غير قصد، مثل غصن شجرةٍ مُتدلٍّ أو قلم أُلقِيَ في الهواء.يُمكن أن يُؤدِّي الجسم الذي يخترق طبلة الأذن إلى خلع أو كسر سلسلة العظام الصغيرة (العُظيمات ossicles) التي تصِلُ طبلة الأذن بالأذن الدَّاخليَّة،وقد تخترق قطعُ العُظيمات المكسورة أو حتى الجسم ذاته الأذن الداخليَّة.قد يُؤدِّي الانسداد في نفير أوستاش، الذي يصِلُ الأذن الوسطى بالجزء الخلفيّ من الأنف، إلى الانثقاب بسبب الاختلاف الشديد في ضغط الهواء الشديد على جانبي غشاء الطبل (الرضّ الضغطي).

كما قد ينثقب غشاء الطبل نتيجة التغيُّر المفاجئ في الضَّغط خارج غشاء الطبل:

زيادة في الضغط، مثلما ينجُم عن الانفجارات أو تلقِّي صفعة بيدٍ مفتوحةٍ أو الغوص تحت الماء

انخِفاض في الضغط، مثلما يحدُث في أثناء ركوب الطائرة أو عند تعرُّض القناة السمعيَّة للشَّفطِ القوي

قد يحدُث الانثقابُ عندما يقوم الطبيب بغسل القناة السمعيَّة أو يُخرِجُ جسمًا غريبًا منها.

قد تُسبِّب الإصابة الشديدة في الرأس انثقاب طبلة الأذن، خُصُوصًا إذا تعرَّضت قاعدة الجمجمة قُرب الأذن إلى كسرٍ.

تُعدُّ عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى) من أكثر الأسباب غير المتعلِّقة بالإصابات شُيوعًا لانثِقاب الأذن.

طبلة أذن طبيعية الصورة CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY