انثِقابُ طبلة الأُذن

الانثِقابُ هُوَ فتحةٌ في طبلةِ الأذنِ.
وينجُمُ انثِقاب طبلة الأذن عن عدوى وإصابة في الأذن الوسطى.
يُسبِّبُ الانثِقابُ ألمًا مُفاجئًا في الأذن، ويُؤدِّي إلى نزفٍ منها وضعفٍ في السَّمع أو طنينٍ خشنٍ أحيانًا.
يستطيعُ الأطبَّاء رُؤية الانثقاب باستخدام منظارالأذن otoscope.
تتعافى طبلة الأذن من تلقاء ذاتها عادةً، ولكن يحتاج الأمرُ إلى إصلاحٍ جراحيٍّ أحيانًا.
الأسباب
قد تتعرَّض طبلة الأذن إلى الانثقاب عند إدخال أجسام إلى الأذن مثل أعواد القطن، أو دُخول أجسامٍ إلى الأذن من غير قصد، مثل غصن شجرةٍ مُتدلٍّ أو قلم أُلقِيَ في الهواء.يُمكن أن يُؤدِّي الجسم الذي يخترق طبلة الأذن إلى خلع أو كسر سلسلة العظام الصغيرة (العُظيمات ossicles) التي تصِلُ طبلة الأذن بالأذن الدَّاخليَّة،وقد تخترق قطعُ العُظيمات المكسورة أو حتى الجسم ذاته الأذن الداخليَّة.قد يُؤدِّي الانسداد في نفير أوستاش، الذي يصِلُ الأذن الوسطى بالجزء الخلفيّ من الأنف، إلى الانثقاب بسبب الاختلاف الشديد في ضغط الهواء الشديد على جانبي غشاء الطبل (الرضّ الضغطي).
كما قد ينثقب غشاء الطبل نتيجة التغيُّر المفاجئ في الضَّغط خارج غشاء الطبل:
زيادة في الضغط، مثلما ينجُم عن الانفجارات أو تلقِّي صفعة بيدٍ مفتوحةٍ أو الغوص تحت الماء
انخِفاض في الضغط، مثلما يحدُث في أثناء ركوب الطائرة أو عند تعرُّض القناة السمعيَّة للشَّفطِ القوي
قد يحدُث الانثقابُ عندما يقوم الطبيب بغسل القناة السمعيَّة أو يُخرِجُ جسمًا غريبًا منها.
قد تُسبِّب الإصابة الشديدة في الرأس انثقاب طبلة الأذن، خُصُوصًا إذا تعرَّضت قاعدة الجمجمة قُرب الأذن إلى كسرٍ.
تُعدُّ عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى) من أكثر الأسباب غير المتعلِّقة بالإصابات شُيوعًا لانثِقاب الأذن.
CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Image provided by Piet van Hasselt, MD.
أعراض انثقاب طبلة الأُذن
تكونُ عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى) الشديدةً إلى حدٍّ كافٍ للتسبُّب في الانثِقاب، مُؤلمةً جدًّا عادةً بسبب تراكُم السائل المصاب بالعدوى (القيح pus)،ومع ذلك، عندما ينثقب غشاء الطبل، يمكن أن يتسرب القيح خارج الأذن، مما يخفف الضغط والألم.
يُسبِّبُ انثقابُ طبلة الأذن النَّاجم عن الإصابة ألمًا شَديدًا مُفاجئًا، ويتبعه نزف من الأذن وضعف في السَّمع (توصيلي أو حسي عصبي) وطنين في الأذن أحيانًا.يحدث نقص السمع التوصيلي عندما يحول شيء من وصول الصوت إلى البنى الحسية في الأذن الداخلية.يحدث نقص السمع الحسي العصبي عندما يصل الصوت إلى الأذن الداخلية دون أن تتحول الاهتزازات الصوتية إلى إشارات عصبية (على سبيل المثال، بسبب ضرر في الأذن الداخلية)، أو دون أن تتنقل الإشارات العصبية إلى الدماغ.يكون ضعف السَّمع أكثر شدَّةً إذا حدث اختلال في سلسلة العظيمات أو تعرَّضت الأذن الدَّاخلية إلى إصابة.
كما قد تُسبِّب الإصابة في الأذن الدَّاخليَّة الدُّوارَ (إحساس غير حقيقي بالحركة أو الدوران).قد يبدأ القيح بالارتشاح من الأذن خلال فترةٍ تتراوح بين 24 إلى 48 ساعةً، خُصُوصًا عند دخول الماء أو مواد غريبة أخرى إلى الأذن الوسطى.
تشخيص انثقاب طبلة الأُذن
تقييم الطبيب
يُشخِّصُ الطبيبُ انثقاب طبلة الأذن عن طريق تفحُّص الأذن بأداةٍ تُسمَّى منظار الأذن (ضوء محمول باليد).وقد يقوم بإجراء اختبارات للسمع قبل وبعد العلاج، وذلك وفقًا لحالة الشخص.
إذا كان نقص السمع أو الدوار شديدًا أو إذا كان الانثقاب في طبلة الأذن كبيرًا، فينبغي تقييم حالة الشخص من قبل اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة في أقرب وقت ممكن.
علاج انثقاب طبلة الأُذن
المضادَّات الحيويَّة إذا اقتضت الحاجة إليها
الجراحة أحيانًا
يجري الحفاظ على الأذن جافةً،يُطلب من الأشخاص وضع كريّة قطنية مدهونة بالفازلين في الأذن عند الاستحمام، وذلك لمنع الماء من الدخول إلى الأذن.وينبغي تجنّب السباحة.
ولا تحتاج حالة ثقب طبلة الأذن إلى مُعالَجة نوعيَّة عادةً إلّا إذا كانت الإصابة ناجمةً عن جسمٍ مُلوَّثٍ، أو ربَّما دخلت مُلوِّثاتٌ إلى الأذن من خلال الانثقاب.وفي مثل هذه الحالات، يُقدِّمُ الطبيبُ مُضادًّا حيويًا على شكل قطرة أذنية.كما قد يجري استخدام المضادَّات الحيويَّة أيضًا إذا أُصِيبت الأذن بالعدوى.
عادةً ما تشفى طبلة الأذن بدون معالجة إضافية.إذا لم تتعافى في غضون شهرين، فقد تكون الجراحة ضرورية لإصلاح طبلة الأذن (رَأب الطبلة).قد يحتاج المرضى الذين يُعانون من إصابة شديدة، خُصُوصًا تلك التي تترافق مع ضعفٍ ملحُوظٍ في السَّمع أو دوار شديدٍ أو كليهما، إلى جراحة فوريَّة أكثر.إذا لم يجرِ إصلاحُ الانثقاب، قد يُصاب الشخص بعدوى مديدة smoldering infection (التهاب قيحيّ مزمن في الأذن الوسطى).
يُشيرُ ضعفُ السَّمع التوصيليّ المستمر الذي يحدُث عندما لا يصِلُ الصوت إلى البنى الحسيَّة في الأذن الداخليَّة، ومن بعد انثقاب طبلة الأذن، إلى اختلالٍ أو عدم تحرك العظيمات، وقد يجري إصلاح المشكلة جراحيًا.أمَّا ضعف السمع الحسِّي العصبيّ أو الدُّوَار الذي يستمر لأكثر من بضع ساعات من بعد الإصابةٍ، فيُشير إلى أنَّ شيئًا سبَّب إصابةً في الأذن أو اخترقَ الأذن الداخليَّة.