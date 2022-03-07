الرض الضغطي Barotrauma هو إصابة ناجمة عن زيادة ضغط الهواء، مثل ما يحدُث في أثناء الرحلات الجوية أو الغوص تحت الماء.يمكن أن يسبب الرض الضغطي ألمًا في الأذن أو ضررًا في طبلة الأذن.

تفصل طبلة الأذن بين القناة السمعيَّة والأذن الوسطى.إذا تغيَّر ضغطُ الهواء في القناة السمعيَّة من الهواء الخارجيّ وضغط الهواء في الأذن الوسطى بشكلٍ سريعٍ، أو كانا غير مُتساويين، يُمكن أن تتضرَّر طبلة الأذن.يساعد نفير أوستاش، الذي يصل بين الأذن الوسطى والجزء الخلفي من الأنف، على الحفاظ على ضغطٍ متساو على جانبي طبلة الأذن معًا عادة، من خلال السماح للهواء الخارجي بدخول الأذن الوسطى.وعندما يتغير ضغط الهواء الخارجي فجأة، على سبيل المثال في أثناء الصعود إلى الطائرة أو النزول منها أو الغوص في أعماق البحار، ينبغي أن يتحرك الهواء عبر نفير أوستاش حتى يُصبح الضغط في الأذن الوسطى مُتساوياً.(انظر أيضًا الرضّ الضغطيّ).

ضغط الأذن فيديو

إذا حدث انسِداد جزئيّ أو كامل في نفير أوستاش بسبب التندُّب والورم والعدوى والزكام أو الحساسيَّة، لا يستطيع الهواء الدخول إلى الأذن الوسطى والخروج منها.يؤدي اختلافُ الضغط الناتج إلى ألم وإلى ضعف السمع عادةً، وقد يُسبِّبُ تندُّبًا في طبلة الأذن أو حتى تمزُّقها وحدوث نزف منها.وإذا كان اختلافُ الضغط كبيرًا جدًا، قد تتمزَّق النافذة البيضويَّة أيضًا (المدخل إلى الأذن الداخلية من الأذن الوسطى)، ممَّا يُؤدِّي إلى تسرٌُّب السائل من الأذن الدَّاخلية إلى داخل الأذن الوسطى (ناسُور اللَّمِف المحيطيّ perilymph fistula).يُشيرُ ضعف السمع أو الدوار في أثناء النزول عند الغوص في أعماق البحار إلى أنَّ مثل هذا التسرُّب يحدُث.وتُشير نفسُ الأَعرَاض التي تحدث في أثناء الارتفاع إلى فُقاعة هوائية تشكَّلت في الأذن الداخليَّة.

نفير أوستاش: الحفاظ على توازُن ضغط الهواء

الوقاية من الرضّ الضغطيّ في الأذن قد يشعر المرضى الذين لديهم عدوى أو حساسية في الأنف أو الحلق بالانزعاج عند ركوب الطائرة أو الغوص في الماء،ولذلك، ينبغي تجنبُ مثل هذه النشاطات إلى أن يَجرِي ضبط العدوى أو الحساسية؛ولكن، إذا كانت هذه النشاطات ضروريةً، يُؤدِّي استخدام مضادَّات الاحتقان، مثل فينيليفرين على شكل قطرات الأنف أو رذاذ الأنف لمدَّة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة قبل النزول أو الصعود، إلى التخفيفِ من الاحتقان، ويُساعد على فتح نفير أوستاش وجعل الضغط على طبلة الأذن مُتوازنًا.