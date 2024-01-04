التِهابُ الأذن الوسطى (المصلي)

الانتظار المتيقظ

مُناورات لزيادة الضغط في الأذن

تُوضع أنابيب تصريف السائل في الأذن أحيانًا

تتحسَّن حالاتُ معظم حالات المصابين بالتهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ من دُون مُعالجة.تكون مضادات الاحتقان والمضادَّات الحيوية غير مفيدةً.

قد يصِف الأطباءُ للمرضى الذين يعانون من الاحتقان الناجم عن الحساسية مضادَّاتَ الهيستامين عن طريق الفم أو رذاذ الأنف الذي يحتوي على ستيرويد قشريّ.

يُمكن زيادة الضغط المنخفض في الأذن الوسطى بشكلٍ مُؤقَّت عن طريق النفخ لدفع الهواء نحو المرور عبر الانسِداد في نفيرِ أوستاش.قد تُستخدم الطرائق التالية:

يُوجه الأشخاص إلى محاولة الزفر مع إبقاء الفم وفتحتي الأنف مغلقة (تُسمَّى مُناورة فالسالفا Valsalva maneuver)،

يُطلب من الأشخاص الضغط برفق على الأنف والبلع.ويمكن تكرار هذه المناورة عدّة مرَّات خلال اليوم لإدخال الهواء إلى الأذن الوسطى.

أو يمكن للطبيب استخدام حقنة خاصة (نافخة الأذن الوسطى) لنفخ الهواء في أحد منخري الشخص، ثم إغلاق المنخر الآخر في أثناء قيام الشخص بالبلع.تُؤدِّي هذه الطريقة (تُسمَّى نفخ الأذن الوسطى politzerization) إلى دفع الهواء إلى داخل نفير أوستاش والأذن الوسطى.

إذا أصبحت الأَعرَاض مزمنةً (أي تستمر لأكثر من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر)، قد يقوم الطبيب بإجراء يُسمَّى بضع الطبلة.في هذا الإجراء، يجري عمل فتحة في طبلة الأذن للسماح بتصريف السوائل من الأذن الوسطى.يُمكن إدخال أنبوب تصريف صغير(أنبوب فغر الطبلة - انظر الشكل بضع الطبلة) في الفتحة في طبلة الأذن للمساعدة على تصريف السائل، والسماح بدخول الهواء إلى الأذن الوسطى.كما قد يحتاج الأطفال إلى إزالة الغدانيات (استئصال الغدانيات adenoidectomy).من أجل ضمان النماء الطبيعي للغَّة، قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من نقص السمع لفترات طويلة بسبب التهاب الأذن الوسطى الإفرازي طويل المَدى، إلى مُعالَجةٍ مُناسبةٍ للتأكد من أن مهاراتهم اللغوية تتطور بشكل طبيعي.

بَضع الطبلة: مُعالَجَة التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ

أنابيب الأذن فيديو

ينبغي على المرضى الذين يُعانون من الحساسيَّة التخلُّص من مُسبِّبات التحسُّس المعروفة في البيئة التي يعيشون فيها.قد يوصي الأطباء بالعلاج المناعي بالمُستأرجات، والذي يحاول تدريب الجهاز المناعي للشخص على عدم الاستجابة لمسببات الحساسية.

ينبغي على المصابين بالتهاب الأذن الوسطى الإفرازي تجنب أو تأجيل الغوص تحت الماء والسفر جوًا، وذلك لأن التغيرات في الضغط البيئي يمكن أن تسبب ألمًا في الأذن وإصابة (الرضح الضغطي).وإذا تعذَّر عليهم تجنب السفر جوًا، فقد يكون مضغ الطعام أو الشرب (من زجاجة مثلاً) مفيدًا عند الأطفال الصغار المصابين بهذا الاضطراب.بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، يُمكن عادةً جعل الضغط في الأذن الوسطى متوازنًا والتخفيف من الانزعاج من خلال مُناورات عديدة.إذا كان الضغطُ الخارجي يتناقص، كما هي الحالُ عند ارتفاع الطائرة، ينبغي على الشخص محاولة التنفُّس مع فتح الفم أو التثاؤُب أو مضغ العلكة أو البلع.أمَّا إذا كان الضغط الخارجي يزداد، كما هي الحالُ عند هبوط الطائرة أو الغوص عميقًا تحت الماء، فيجب على الشخص إغلاق الأنف والفم ومُحاولة النفح للخارج عبر الأنف (تُسمى مناورة فالسالفا).تجبر هذه المناورة الهواء على المرور عبر نفير أوستاش المسدود.