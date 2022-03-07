التِهابُ الأذن الوسطى (الإفرازيّ)

مُضادَّات الاحتقان بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سِنًّا والمرضى البالغين

مُناورات لزيادة الضغط في الأذن

تُوضع أنابيب تصريف السائل في الأذن أحيانًا

تتحسَّن حالاتُ معظم حالات المصابين بالتهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ من دُون مُعالجة.يستطيع الأطفالُ الأكبر سنًا والمرضى البالغون أخذ مضادات الاحتقان وفقًا لنصائح الأطباء، مثل فينيليفرين وسودوإيفيدرين، وذلك للتقليل من احتقان الأنف، ولكنها لا تنفع مع التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ.ينبغي تجنُّب إعطاء مُضادَّات الاحتقان للأطفال الأصغر سنًا، خُصوصًا من تقلُّ أعمارهم عن عامينِ.قد يصِف الأطباءُ للمرضى الذين يعانون من الاحتقان الناجم عن الحساسية مضادَّاتَ الهيستامين عن طريق الفم أو رذاذ الأنف الذي يحتوي على ستيرويد قشريّ.ولا تُعدُّ المضادَّات الحيوية مفيدةً.يُمكن زيادة الضغط المنخفض في الأذن الوسطى بشكلٍ مُؤقَّت عن طريق النفخ لدفع الهواء نحو المرور عبر الانسِداد في نفيرِ أوستاش.وللقيام بذلك، يُخرج الشخص زفيرًا مع إغلاق فمه ومنخريهِ (تُسمَّى مُناورة فالسالفا Valsalva maneuver)،أو يمكن للطبيب استخدام حقنة خاصة (نافخة الأذن الوسطى) لنفخ الهواء في أحد منخري الشخص، مع إغلاق المنخر الآخر، بينما يقوم الشخص بالبلع.تُؤدِّي هذه الطريقة (تُسمَّى نفخ الأذن الوسطى politzerization) إلى دفع الهواء إلى داخل نفير أوستاش والأذن الوسطى.

إذا أصبحت الأَعرَاض مزمنةً (أي تستمر لأكثر من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر)، قد يقوم الطبيب بإجراء يُسمَّى بضع الطبلة myringotomy، حيث يَجرِي إحداث فتحة عبر طبلة الأذن لتصريف السائل من الأذن الوسطى.يُمكن إدخال أنبوب تصريف صغير(أنبوب فغر الطبلة - انظر الشكل بضع الطبلة) في الفتحة في طبلة الأذن للمساعدة على تصريف السائل، والسماح بدخول الهواء إلى الأذن الوسطى.كما قد يحتاج الأطفال إلى إزالة الغدانيات (استئصال الغدانيات adenoidectomy).من أجل ضمان النماء الطبيعي للغَّة، قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من نقص السمع لفترات طويلة بسبب التهاب الأذن الوسطى الإفرازي طويل المَدى، إلى مُعالَجةٍ مُناسبةٍ.

بَضع الطبلة: مُعالَجَة التهاب الأذن الوسطى الإفرازيّ

ينبغي على المرضى الذين يُعانون من الحساسيَّة التخلُّص من مُسبِّبات التحسُّس المعروفة في البيئة التي يعيشون فيها.قد ينصح الأطباءُ الأشخاص بالخُضوع إلى مُعالجةٍ تُنبِّهُ جهاز مناعة الجسم ضدّ مُسبِّبات التحسُّس (العلاج المناعيّ).

ينبغي على المصابين بالتهاب الأذن الوسطى الإفرازي تجنب أو تأجيل الغوص تحت الماء والسفر جوًا، وذلك لأن التغيرات في الضغط البيئي يمكن أن تسبب ألمًا في الأذن وإصابة (الرض الضغطي)؛وإذا تعذَّر عليهم تجنب السفر جوًا، فقد يكون مضغ الطعام أو الشرب (من زجاجة مثلاً) مفيدًا عند الأطفال الصغار.بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، يُمكن عادةً جعل الضغط في الأذن الوسطى متوازنًا والتخفيف من الانزعاج من خلال مُناورات عديدة.إذا كان الضغطُ الخارجي يتناقص، كما هي الحالُ عند ارتفاع الطائرة، ينبغي على الشخص محاولة التنفُّس مع فتح الفم أو التثاؤُب أو مضغ العلكة أو البلع.أمَّا إذا كان الضغط الخارجي يزداد، كما هي الحالُ عند هبوط الطائرة أو الغوص عميقًا تحت الماء، فيجب على الشخص إغلاق الأنف والفم ومُحاولة النفح للخارج عبر الأنف؛ممَّا سيجعل الهواء يمرّ عبر نفير أوستاش الذي تعرَّض إلى الانسِداد.