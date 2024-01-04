التهابُ الطبلة

التهابُ الطَّبلَة هو عدوى بكتيرية أو فيروسية تُصِيبُ طبلة الأذن،

وهو شكلٌ من أشكال التهاب الأذن الوسطى الحاد، وينجم عن مجموعة متنوعة من الفيروسات والبكتيريا.تُعدُّ المكوّراتُ العقدية الرئويَّة Streptococcus pneumoniae والمفطورة Mycoplasma من الأسباب الشائعة.

تصبح طبلة الأذن ملتهبةً وتتشكَّل فقاعات (حُويصلات) صغيرة مليئة بالسائل على سطحها.قد تظهر الحويصلات أيضًا عند الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى، ولكن التهاب الطبلة لا يُسبِّب ظهور القيحَ او السائل في الأذن الوسطى.يبدأ الألم فجأة، ويستمر لفترةٍ تتراوَح بين 24 إلى 48 ساعةً،قد يعاني المصابون بالتهاب الطبلة من بعض الضعف في السمع والحمَّى.

يُشخِّصُ الأطباءُ التهابَ الطبلة عن طريق تفحُّص طبلة الأذن بمنظار الأذن (إضاءة يدوية تستخدم لمعاينة قناة الأذن وطبلة الأذن).

ونظرًا إلى أنَّه من الصعب معرفة ما إذا كانت العدوى فيروسيَّة أو بكتيريَّة، تجري مُعالجة مُعظم الأشخاص بالمضادَّات الحيوية ومسكنات الألم (المُسكِّنات).قد يصِف الأطباءُ مُسكِّناتٍ عن طريق الفم أو على شكل قطرات في الأذن.وقد يحتاج الطبيب إلى تمزيق الحويصلات بشفرة صغيرة للتخفيفِ من الألم.