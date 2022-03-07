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الأجسام الغريبة في الأذن

حسبRichard T. Miyamoto, MD, MS, Indiana University School of Medicine
تمت مراجعته شعبان 1443

    يمكن إزالة الأجسام الغريبة في الأذن عن طريق شطف القناة السَّمعية بماء مُعقَّم أو محلول ملحيّ نظامي أو استخدام الشَّفط والملقط أو أدوات أخرى.إذا تعذَّرت إزالة الجسم الغريب بسهولة، فمن المحتمل أن تكون إحالة المريضِ إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة ضروريةً.ينبغي عدم دفع الجسم الغريب إلى داخل القناة السمعية بشكل أكبر، وذلك لأن فعل هذا يُمكن أن يُسبب ضررَا شديدًا.قد يُخرِج الأطباء حشرةً من الأذن عن طريق وضع مُخدِّر أو زيت معدنيّ في الأذن لقتل هذه الحشرة وإيقاف الألم وجعل عملية إخراجها أسهل.وقد يحتاج الأطفالُ الأصغر سنًا، والذين تُصيبهم حالة من الخوف، إلى تهدئة أو تخدير عام للقيام بهذه الإجراءات.

    يُمكن أن تُؤدِّي الأجسام الحادة، مثل أقلام الرصاص، إلى انثقاب طبلة الأذن (انظر انثقاب طبلة الأذن).تحتاج حالات الانثِقاب إلى تقييمٍ من قبل اختصاصي الأذن، ولكن تشفى معظمها وحدها مع مرور الزمن ومن دون أن يحدُث ضعف في السمع.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.