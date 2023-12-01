مُتلازمة النفق الرصغي tarsal tunnel syndrome هي ألم في الكاحل والقدم وأحيَانًا في أصابع القدم نتيجة وجود ضغط أو تضَرُّر العصب الذي يُعصِّبُ العقب وباطن القدم ( العصب الظنبوبي الخلفي).

تشتمل الأعراضُ على ألمٍ حارقٍ أو ناخزٍ يُصيبُ الأشخاصَ عند المشي أو انتعال أحذيةٍ معيَّنة.

يعتمد وضع التَّشخيص على فحص القدم ودراسات توصيل الأعصاب.

من الضروري حقن الستيرويد القشري واستعمال أجهزة تقويم العظام واللجوء إلى العلاج الجراحي في بعض الحالات لتخفيف الألم.

(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).

يمتدُّ العصبُ الظنبوبي الخلفي تحت الجزء الخلفي من ربلة الساق، من خلال قناة ليفية (النفق الرُّصغي tarsal tunnel) بالقرب من العقب وإلى باطن القدم.عند حدوث التهابٍ في الأنسجة المحيطة بالنفق الرصغي، فإنها قد تتورَّم وتضغط على العصب (انضغاط عصبي nerve compression)، ممَّا يسبِّب الألم.

تشتمل الاضطراباتُ التي قد تُسبِّبُ أو تُسهمُ في الإصابة بمُتلازمة النفق الرصغي على الكسر وتورُّم الكاحل الناجم عن فشل القلب أو الفشل الكلوي ونقص نشاط الغُدَّة الدرقية (قصور الغُدَّة الدرقية).كما تُسبِّبُ اضطراباتٌ مثل النقرس أوالتهاب المَفاصِل الروماتويدي التهابًا في المَفاصِل.كما قد يُسهم سوء وضعيَّة القدم عندما يكون الكاحل شديد الانحراف نحو الداخل ضاغطًا على العصب داخل النفق الرصغي.

أعراض مُتلازمة النَّفق الرُّصغِي يُعدُّ الألمُ العَرَضَ الأكثر شيوعًا لمُتلازمة النفق الرصغي، حيث يكون حارقًا أو ناخزًا وهو قد يحدث عندَ الوقوف أو خلال المشي أو انتعال نوعٍ خاصٍّ من الأحذية.يتوضَّع الألم حول الكاحل (على الجانب الداخلي عادةً) ويمتد إلى أصابع القدم عادةً ويتفاقم في أثناء المشي ويزول بالراحة.كما قد يحدث الألم خلال الراحة مع تفاقم الاضطراب.

تشخيص مُتلازمة النَّفق الرُّصغِي فَحص الطَّبيب للقدم

دراسات التوصيل العصبي أحيَانًا

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أحيانًا ينبغي أن يقوم الطبيبُ بتحريك القدم المصابة في مختلف الاتجاهات خلال الفحص السريري لتشخيص مُتلازمة النفق الرصغي؛فمثلًا، بزل المنطقة المصابة أو المضغوطة تحت عظم الكاحل يُسبِّبُ شعورًا ناخزًا (يُسمَّى علامة تينيل Tinel sign) على الأغلب، والذي قد يمتد إلى العقب أو القوس أو أصابع القدم. قد تساعد دراساتُ التوصيل العصبي على تحديد سبب أو درجة الإصابة، وخصوصًا عند بحث إمكانيَّة اللجوء إلى المعالجة الجراحيَّة.يمكن للتصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا أن يساعد على تقييم البنى المحيطة التي قد تُسهم في انضغاط العصب.