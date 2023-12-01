داء فرايبرغ Freiberg disease هو موت أنسجة (نخر) في أجزاء من العظام في تدويرة القدم، ويحدث ذلك بجانب إصبع القدم الكبير (ثاني عظام المشط) عادةً.
(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).
يُعدُّ داء فريبرغ من الأَسبَاب للألم في تدويرة القدم (ألم المشط).ويكون السبب هو إصابة العظم.يحدث هذا الاضطرابُ عند الفتيات في مرحلة البلوغ واللواتي يكون نموَّهنَّ سريعًا عادةً أو عند الذين يكون العظم المتصل بقاعدة إصبع القدم الكبير (أول عظام مشط القدم) قصيرًا أو يكون ثاني عظام مشط القدم طويلًا.في كلتا الحالتين، يمكن أن يتعرَّض ثاني عظام المشط للضغوط المتكررة كما هي الحال خلال الرقص أو الهرولة أو الجري.
أعراض داء فرايبرغ
يتفاقم الألم عادةً عند الأشخاص المصابين بداء فرايبرغ بالتزامن مع حمل الأوزان وخصوصًا عند الدفع بالقدم أو عند انتعال الأحذية ذات الكعب العالي.قد يكون المَفصِل مُتورِّمًا ومتيبِّسًا.
تشخيصُ داء فرايبرغ
التصوير بالأشعة السينية
يوصي الأطباء بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السِّينية لتأكيد تشخيص داء فرايبرغ.
علاج داء فرايبرغ
تغيير الأحذية أو استعمال أجهزة تقويم العظام
إجراء الجراحة في بعض الأحيان
ويفيدُ استعمال الأحذية ذات الكعب المنخفض والأحذية التي يكون لها نعالٌ أكثر سمكًا من المعتاد مع كعبٍ مستدير (وتسمى تعديلات قوس النعل)، أو وسائد أو تجهيزات أخرى (أجهزة تقويم العظام) توضَع في الحذاء لتغيير وضعيَّة أو مجال حركة القدم لتخفيف الضغط عن المَفاصِل المُتضرِّرة أو المناطق المؤلمة.
قد تكون الجراحة ضرورية للوقاية من المزيد من الضرر للأنسجة.