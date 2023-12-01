داء فرايبرغ

تغيير الأحذية أو استعمال أجهزة تقويم العظام

إجراء الجراحة في بعض الأحيان

ويفيدُ استعمال الأحذية ذات الكعب المنخفض والأحذية التي يكون لها نعالٌ أكثر سمكًا من المعتاد مع كعبٍ مستدير (وتسمى تعديلات قوس النعل)، أو وسائد أو تجهيزات أخرى (أجهزة تقويم العظام) توضَع في الحذاء لتغيير وضعيَّة أو مجال حركة القدم لتخفيف الضغط عن المَفاصِل المُتضرِّرة أو المناطق المؤلمة.

قد تكون الجراحة ضرورية للوقاية من المزيد من الضرر للأنسجة.