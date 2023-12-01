انعقالُ العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي

الجبائر وأجهزة تقويم العظام والعلاج الفيزيائي

قد تساعد الأجهزة التي تمنع حركة القدم (مثل الجبائر) وغيرها من الأجهزة التي توضَعُ في الحذاء (أجهزة تقويم العظام)، كما قد يُفيد العلاج الفيزيائي وتطبيق البرودة الشديدة على العصب (المعالجة بالبرودة).

ويمكن عندَ فشل جميع هذه العلاجات استعمال حقن محلول الكحول لقتل العصب أو إجراء جراحة لتحرير العصب من الضغط؛ فقد يساعد هذان الإجراءان على تخفيف شدَّة الألم.