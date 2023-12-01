انعقال العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي هو انضغاط فروع العصب داخل العقب (الفروع الإنسية أو الوحشية للعصب الأخمصي) التي تُسبِّبُ الألم.
تنضغط فروع العصب بين العظام والأربطة والأنسجة الضامة الأخرى، ممَّا يُسبِّب الألم.ويتفاقم الألم عندما تُشكِّل حركة الكاحل وانتعال أحذية معيَّنة أو ممارسة أنشطة معيَّنة مثل الجري؛ ضغطًا إضافيًّا على الأعصاب المضغوطة.
(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).
أعراض انعقالُ العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي
تنطوي أعراض انعقال العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي على ألمٍ ثابت تقريبًا، سواء خلال المشي أو الجلوس.فمجرَّد الوقوف يكون صعبًا غالبًا.يكون الألم مزمنًا ويَصعُبُ علاجه غالبًا، ويتفاقم بسبب النشاطات المُجهِدة مثل الجري.يشعر الشخص بالحرقة والاخدرار والنخز، والتي تحدث عند انضغاط الأعصاب غالبًا، ولا يحدث ذلك عادةً عند انعقال العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي.
تشخيص انعقالُ العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي
فحص الطبيب
يعتمد تشخيص الأطباء لانعقال العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي على الأعراض التي يعاني منها الشخص وعلى نتائج الفحص.
علاج انعقالُ العصبين الأخمصيين الإنسي والوحشي
الجبائر وأجهزة تقويم العظام والعلاج الفيزيائي
قد تساعد الأجهزة التي تمنع حركة القدم (مثل الجبائر) وغيرها من الأجهزة التي توضَعُ في الحذاء (أجهزة تقويم العظام)، كما قد يُفيد العلاج الفيزيائي وتطبيق البرودة الشديدة على العصب (المعالجة بالبرودة).
ويمكن عندَ فشل جميع هذه العلاجات استعمال حقن محلول الكحول لقتل العصب أو إجراء جراحة لتحرير العصب من الضغط؛ فقد يساعد هذان الإجراءان على تخفيف شدَّة الألم.