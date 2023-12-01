الوُرامُ الليفِيّ الأَخمَصِيّ

الورامُ الليفي الأخمصي Plantar fibromatosis هو تضخُّم غير سرطاني (حميد) في النسيج الضام في باطن القدم (اللفافة الأخمصية)؛

حيث تظهر حدباتٌ على باطن القدم عند الإصابة بالورام الليفي الأخمصي، وتكون أكثرَ وضوحًا عندَ ثني وسحب إصبع القدم الكبير باتجاه الساق.كما تظهر الحدبات في الراحتين عند كثيرٍ من الأشخاص، وهي تتوضَّع بالقرب من مفصل الإصبع الرابع عادةً.

يعتمد الأطباءُ في تشخيص الورام الليفي الأخمصي على فحص القدم.

ليس من الضروري معالجة الوارم الليفي الأخمصي عادةً إلاَّ إذا ازداد حجم الحدبات بحيث أصبح يُسببُ الألم عند حمل الوزن.وقد يكون مفيدًا في هذه الحالة استعمال أجهزة تقويم العظام (أجهزة تُوضَع في الحذاء) لإعادة توزيع الضغط بعيدًا عن الحدبات.يمكن تجربة حقن الستيرويدات القشرية مباشرة في العقيدات.

(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).