التهابٌ الجراب العُرْقوبي السفلي

التهابُ الجراب هو حالة التهابية مؤلمة في أحد الأجربة (الجراب هو كيس مسطح مملوء بسائل يوفر التوسيد ويَحدُّ من الاحتكاك في مناطق احتكاك الجلد والعضلات والأوتار والأربطة مع العظام).يمكن أن يحدث التهاب الجراب على الجزء السفلي من العقب (عظم العقب).

(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).

تشريح القدم الصورة

قد يشعر الشخص بالنبضان في العقب، وخصوصًا عند المشي حافي القدمين على سطح صلب، ويمكن أن يكون دافئًا ومتورِّمًا قليلًا.يكون الألم أشدّ عندَ الملامسة الأولى للعقب للأرض حين المشي أو الجري.

يعتمد تشخيصُ التهاب الجراب العقبي السفلي على الأعراض التي يعاني منها الشخص ونتائج الفحص.

يُعالج الأطباء التهابَ الجراب العقبي السفلي من خلال حقن مزيجٍٍ من المخدر مع الستيرويد القشري في الجراب وتوصية الشخص بانتعال أحذيةٍ ذات نعلٍ ليِّن مع إضافة وسائد من الحشوات الواقية للعقب.