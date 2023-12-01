skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

التهابٌ الجراب العُرْقوبي السفلي

حسبKendrick Alan Whitney, DPM, Temple University School of Podiatric Medicine
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445

    التهابُ الجراب هو حالة التهابية مؤلمة في أحد الأجربة (الجراب هو كيس مسطح مملوء بسائل يوفر التوسيد ويَحدُّ من الاحتكاك في مناطق احتكاك الجلد والعضلات والأوتار والأربطة مع العظام).يمكن أن يحدث التهاب الجراب على الجزء السفلي من العقب (عظم العقب).

    (انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).

    قد يشعر الشخص بالنبضان في العقب، وخصوصًا عند المشي حافي القدمين على سطح صلب، ويمكن أن يكون دافئًا ومتورِّمًا قليلًا.يكون الألم أشدّ عندَ الملامسة الأولى للعقب للأرض حين المشي أو الجري.

    يعتمد تشخيصُ التهاب الجراب العقبي السفلي على الأعراض التي يعاني منها الشخص ونتائج الفحص.

    يُعالج الأطباء التهابَ الجراب العقبي السفلي من خلال حقن مزيجٍٍ من المخدر مع الستيرويد القشري في الجراب وتوصية الشخص بانتعال أحذيةٍ ذات نعلٍ ليِّن مع إضافة وسائد من الحشوات الواقية للعقب.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.